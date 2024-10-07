Новини Ігри 07.10.2024 о 12:27 comment views icon

Гравці League of Legends виявилися найрозумнішими серед геймерів, — дослідження

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Ігор Панченко

Автор новин

Гравці League of Legends виявилися найрозумнішими серед геймерів, — дослідження

Нещодавнє опитування понад 1000 геймерів показало, що гравці League of LegendsLeague of Legends (LoL) — це багатокористувацька онлайн-гра жанру MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), розроблена компанією Riot Games. Гра вийшла у 2009 році й з того часу стала однією з найпопулярніших кіберспортивних дисциплін у світі. мають найвищий рівень інтелекту серед фанатів відеоігор.

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Компанія WhichBingo провела дослідження за підтримки команди психологів. Учасники проходили тест на визначення коефіцієнта інтелекту (IQ), розроблений спеціально для ранжування розумових здібностей геймерів.

Згідно з результатами, середній IQ гравців League of Legends становить 120,4 бала. На другому місці опинилися фанати Black Myth: Wukong з показником 119,8. Трійку лідерів замикають шанувальники Baldur’s Gate 3 з IQ 117,9. До п’ятірки найрозумніших також увійшли гравці Counter-Strike та Elden Ring.

Середину рейтингу посіли гравці різноманітних ігор. Зокрема, фанати Battlefield 2042 мають середній IQ 105,8, Escape from Tarkov — 104,2, Deadlock — 108,7, а Genshin Impact — 106,8.

Найнижчі показники IQ виявили у гравців FC 24 та Rocket League — приблизно 90 балів. Шанувальники Call of Duty: Warzone та Modern Warfare 3 посіли 18-те місце з середнім IQ 95,3.

Гравці League of Legends виявилися найрозумнішими серед геймерів, — дослідження
Повний рейтинг гравців за середнім IQ

Дослідники відзначили тенденцію: чим складніша гра, тим вищий середній IQ її гравців. Ігри зі складними змагальними механіками та заплутаним метагеймом потребують більших розумових зусиль для освоєння та отримання задоволення від процесу.

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Джерело: Insider gaming

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