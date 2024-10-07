Гравці League of Legends виявилися найрозумнішими серед геймерів, — дослідження

Нещодавнє опитування понад 1000 геймерів показало, що гравці League of Legends League of Legends (LoL) — це багатокористувацька онлайн-гра жанру MOBA (Multiplayer Online Battle Arena), розроблена компанією Riot Games. Гра вийшла у 2009 році й з того часу стала однією з найпопулярніших кіберспортивних дисциплін у світі. мають найвищий рівень інтелекту серед фанатів відеоігор.

Компанія WhichBingo провела дослідження за підтримки команди психологів. Учасники проходили тест на визначення коефіцієнта інтелекту (IQ), розроблений спеціально для ранжування розумових здібностей геймерів.

Згідно з результатами, середній IQ гравців League of Legends становить 120,4 бала. На другому місці опинилися фанати Black Myth: Wukong з показником 119,8. Трійку лідерів замикають шанувальники Baldur’s Gate 3 з IQ 117,9. До п’ятірки найрозумніших також увійшли гравці Counter-Strike та Elden Ring.

Середину рейтингу посіли гравці різноманітних ігор. Зокрема, фанати Battlefield 2042 мають середній IQ 105,8, Escape from Tarkov — 104,2, Deadlock — 108,7, а Genshin Impact — 106,8.

Найнижчі показники IQ виявили у гравців FC 24 та Rocket League — приблизно 90 балів. Шанувальники Call of Duty: Warzone та Modern Warfare 3 посіли 18-те місце з середнім IQ 95,3.

Дослідники відзначили тенденцію: чим складніша гра, тим вищий середній IQ її гравців. Ігри зі складними змагальними механіками та заплутаним метагеймом потребують більших розумових зусиль для освоєння та отримання задоволення від процесу.

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Джерело: Insider gaming