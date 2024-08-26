Slasher — січа, MOBA — БМБА: випустили оновлений словник ігрової термінології українською

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Українська ігрова індустрія отримала потужний інструмент для розвитку. 26 серпня світ побачила друга версія словника відеоігрової термінології.

Робочий документ відеоігрової та коловідеоігрової термінології 2.0 pic.twitter.com/hWi5yNahLt — Mister Bond 🇺🇦 (@Taras_Syniuk) August 25, 2024

Це оновлення стало важливою віхою у процесі стандартизації мови українського геймінгу. Новий словник допоможе перекладачам, розробникам і гравцям краще розуміти одне одного. Він містить актуальні терміни, які використовують у сучасних відеоіграх та навколо них. Стандартизована термінологія сприятиме підвищенню якості локалізацій та розвитку вітчизняної ігрової індустрії. Посилання на першу і другу версію словника тут.

Запропоновані переклади деякої термінології:

grind — марудництво, марудити;

slasher — січа;

multiplayer online battle arena (MOBA) — багатоосібна мережева бойова арена (БМБА);

hack and slash — ріж і рубай, рубанина;

slasher — січа;

let’s play — нумограй;

loot — здобич.

Робота над словником розпочалася ще у 2021 році, коли Національна комісія зі стандартів державної мови організувала круглий стіл «Стандартування відеоігрової термінології». Перша версія робочого документа з’явилася 28 червня 2022 року. За два роки експерти вдосконалили та розширили словник, врахувавши стрімкий розвиток галузі.

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Над створенням словника працювала команда фахівців із різних сфер ігрової індустрії. До неї увійшли представники локалізаційних компаній UnlocTeam та SBT Localization, а також незалежні експерти: перекладачі, ігрові журналісти, стримери та розробники. Словник поширюється за ліцензією Creative Commons із зазначенням авторства на некомерційній основі.

Оновлений словник покликаний вирішити низку проблем галузі. Серед них — відсутність усталеної термінології, що ускладнювала роботу перекладачів і знижувала якість локалізацій. Крім того, словник допоможе новачкам швидше опанувати специфіку перекладу відеоігор.

Робоча група запрошує всіх зацікавлених долучитися до вдосконалення словника.

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Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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