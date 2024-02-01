Група NOVA («Нова пошта») інвестувала в Україну 5,3 млрд грн та сплатила 10,7 млрд грн податків

Група компаній NOVA («Нова пошта») поділилася деякими своїми результатами роботи за підсумками 2023 року. Зазначається, що протягом минулого року до бюджетів усіх рівнів група сумарно сплатила податків та зборів на 10,7 млрд грн. Це на 50% більше, ніж у 2022 році. Зокрема, «Нова пошта» сплатила 8,7 млрд грн, NovaPay – 1,2 млрд грн.

Окремо зазначається, що 2023 рік став рекордним з точки зору інвестицій, вкладених у розвиток групи NOVA («Нова пошта») в Україні. Сумарно було інвестовано 5,3 млрд грн. Це більше ніж вдвічі перевищує інвестиційний бюджет попереднього року (2,1 млрд грн). На 2024 рік заплановано збільшити суму інвестицій до 7 млрд грн.

Минулого року найбільший обсяг капітальних інвестицій — 2,4 млрд грн — було спрямовано на будівництво нових сортувальних терміналів та на автоматизацію тих, що вже працюють. Це дозволяє компанії забезпечувати безперебійний процес доставки в умовах постійного зростання обсягів вантажів та не втрачати швидкість: вже сьогодні компанія доставляє 1040 посилок кожну хвилину, а в пікові дні навантаження — 1400. І не дивлячись на різницю об’ємів, доставка відбувається з тією самою швидкістю.

Ще одна велика стаття витрат — розвиток мережі відділень та поштоматів, у яку інвестували 1,1 млрд грн. В результаті мережа «Нової пошти» в Україні вже налічує понад 27000 точок сервісу.

Також кошти інвестиційного бюджету були спрямовані на автоматизацію робочих місць та ремонти відділень – 1,2 млрд грн.

На оновлення парку транспорту та БДФ-контейнерів спрямували 233 млн грн, на IT та R&D — 338 млн грн, на розвиток напряму фулфілменту — 17 млн.