Групу з трьох програмістів затримали біля кордону з Румунією. Але покарали їх по-різному

Групу з п’яти чоловік затримали при спробі незаконного перетину державного кордону з України в Румунію поза пунктами пропуску.

З цієї п’ятірки троє працювали програмістами.

Група з 5 чоловіків 19 березня в півчетвертої ночі були затримані на відстані 3000 метрів до державного кордону на напрямку 207-го прикордонного знаку.

На них склали протоколи й направили справу до суду. Але ні один з них на судове засідання не з’явився.

Їх справи розглядав не один суддя і покарання за адміністративне порушення вони отримали різне.

Справу програмістів ІТ-компанії «Нотка» та SoftServe розглядала суддя О.В. Лук’янова. Вони отримали покарання у вигляді 10 200 грн штрафу.

Попри ідентичні звинувачення ще одного програміста (компанія чи посада не вказана) визнали винним та призначили штраф у розмірі 8500 грн. Суддею в цій справі був Савицький С.А.

Дві інші особи отримали штрафи в 10 200 та 8 500 грн.

Усі порушники мають сплатити судовий збір.

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Постанова може бути оскаржена протягом 10 днів із дня її винесення до Закарпатського апеляційного суду через Хустський районний суд Закарпатської області.

Зазначимо, що не кожного разу при перетині кордону справа доходить до штрафу. Так, нещодавно чернівецькі прикордонники затримали на відстані 30 км від лінії державного кордону України ФОПа-програміста.

Справа навіть дійшла до суду, і, нібито, були письмові пояснення, де він пояснив, що 08.03.2024 року їхав до Чернівецької області з метою перетину кордону з Румунією за допомогою невідомої особи, яка пообіцяла допомогу за $5500.

Але був нюанс — пояснення були без підпису, який би засвідчив достовірність правопорушення.