Прикордонники піймали програміста з гідом за $5500. Але «автограф» для пояснень взяти забули

Чернівецькі прикордонники затримали на відстані 30 км від лінії державного кордону України ФОПа-програміста.

Справа навіть дійшла до суду, і, нібито, були письмові пояснення, де він пояснив, що 08.03.2024 року їхав до Чернівецької області з метою перетину кордону з Румунією за допомогою невідомої особи, яка пообіцяла допомогу за $5500.

Проте, як говориться, був «нюанс».

Прикордонники з наряду «Контрольний пост» затримали програміста і ще одну особу на території Хотинської ОТГ Дністровського району Чернівецької області на околиці населеного пункту Атаки. До самого кордону було 30 км.

З хлопців взяли показання і направили справу до суду. В сам же суд програміст не прийшов, хоча йому й надіслали повідомлення у Viber.

Нюанс

Дослідивши матеріали справи та оцінивши надані суду докази в їх сукупності та взаємозв’язку, суд приходить до висновку про відсутність в діях програміста ознак складу адміністративного правопорушення.

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«Орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов`язаний з’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом`якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з’ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи», — сказано в матеріалах.

Зазначається, що правоохоронці не надали доказів перетену кордону програмістом.

У справі фігурували письмові пояснення програміста (фактично — зізнання): в письмових поясненнях він пояснив,що їхав до Чернівецької області з метою перетину кордону з Румунією за допомогою невідомої особи, яка пообіцяла допомогу за $5500 євро.

Проте суд зазначив, що ці пояснення не містять підпису, який би засвідчив достовірність цього змісту. Відповідно, не можуть прийняті як доказ, оскільки після викладення суті у поясненнях не вказано, чи надавались вони власноручно особою, а чи відбирались уповноваженою особою прикордонної служби.

Таким чином суд повністю виправдав програміста та закрив справу.

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