HBO презентувала перший погляд на спінофф "Теорії великого вибуху" Stuart Fails to Save the Universe

HBO Max показала перші кадри спіноффу “Теорії великого вибуху” — Stuart Fails to Save the Universe. Серіал виходить у липні 2026-го й обіцяє мультивсесвітній хаос із незграбним власником магазину коміксів у головній ролі.





Стюарт рятує (або не рятує) реальність

У центрі сюжету — Стюарт Блум (Кевін Сассман), якого глядачі пам’ятають як хазяїна магазину коміксів із оригінального серіалу. Тепер він випадково ламає пристрій, зібраний Шелдоном і Леонардом, що запускає апокаліпсис мультивсесвіту. Рятувати ситуацію Стюарту доведеться разом із подругою Денізою (Лорен Лапкус), геологом Бертом (Браян Позен) і квантовим фізиком Баррі Кріпке (Джон Росс Боуї). На перших кадрах четвірка мандрує між вимірами — від тропічних локацій до чогось схожого на воєнні декорації.

Перший погляд на серіал представили на CCXP Mexico City самі актори. Там же стало відомо, що оригінальну тему для шоу напише Денні Ельфман — лауреат Emmy і Grammy, якого найбільше знають за саундтреками до фільмів Тіма Бертона “Жах перед Різдвом” і “Труп нареченої”.

Три роки в розробці

Серіал анонсували ще у квітні 2023 року, офіційне замовлення HBO Max отримав у липні 2025-го. Чак Лорре, Зак Пенн і Білл Прейді написали 10 епізодів — і всі троє виступають творцями й виконавчими продюсерами.





У лютому 2026-го Лорре описав проєкт як “науково-фантастичну пригодницьку комедію” і зізнався:

“Більшість моєї кар’єри — двоє людей на дивані, які розмовляють”.

Очевидно, що цього разу він вийшов далеко за межі звичного.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Шоу стане четвертим серіалом у франшизі “Теорії великого вибуху” після самого ТВВ, “Молодого Шелдона” і “Шлюбу Джорджі та Менді”. На відміну від попередніх спіноффів, тут вперше в центрі — персонажі саме з оригінального серіалу, а не нові герої.

Романтична лінія між Стюартом і Денізою, яка лише намітилась у фіналі ТВВ, нарешті отримає повноцінний розвиток.

“Тоді наші стосунки тільки починались — тепер побачимо, куди вони заведуть”, — сказав Сассман на CCXP Mexico City.

Серіал виходить на HBO Max у липні 2026 року. Сервіс офіційно запрацював в Україні з жовтня 2025-го.

Джерело: The Hollywood Reporter