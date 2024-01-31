«Форс-мажори‎» — найпопулярніший серіал 2023 року на стримінгах. «Друзі‎», «‎Дівчата Гілмор» та «Теорія великого вибуху‎» також у топі

Торік американці «‎надивилися» контенту на загальну тривалість у 21 млн років — на 21% більше, ніж у 2022-му (17 млн років), згідно з даними компанії Nielsen.

Зростання зумовлене розширенням бібліотек — і з огляду на страйки та відсутність нового контенту, неабияка заслуга належить саме «старим‎» шоу, які ліцензують такі стримінги як Netflix. Наприклад, в топі найпопулярніших серіалів на стримінгах у 2023 році опинився «Форс-мажори‎» / Suits, останній епізод якого вийшов ще у 2019-му — у переліку є ще старіші шоу, як-от «Друзі‎», «‎Дівчата Гілмор» чи «Теорія великого вибуху‎».

«Форс-мажори‎» протягом 12 тижнів займали перше місце в топ-10 США, завдяки своїй доступності одразу на Netflix і Peacock — із загалом 57,7 млрд хвилин переглядів у 2023 році, побивши рекорд іншого фаворита, серіалу «Офіс‎», який отримав 57,1 млрд хвилин переглядів у 2020-му під час пандемії.

Збільшується й кількість самих стримінгів — наприкінці 2023-го американська аудиторія мала вибір з 90 різних потокових сервісів, порівняно з 51 на початку 2020-го.

Серед оригінальних серіалів у лідери пробився «‎Тед Лассо» від Apple TV+ із загалом 16,9 млрд хвилин переглядів у 2023 році. Також у десятці топів відзначились одразу сім серіалів Netflix, на чолі з «‎Нічним агентом»; по одному — в Disney+ («Мандалорець‎») та Prime Video («Джек Раян‎»).

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У рейтингу найпопулярніших фільмів Nielsen виділяє два основні моменти:

«Моана», випущена на Disney+ наприкінці 2019 року, продовжує залучати глядачів, з історичним рекордом у 11,6 мільярда хвилин переглядів у 2023 році (останні чотири роки фільм не залишав четвірки лідерів). Загалом, з моменту коли Nielsen почав вимірювати перегляди стримінгів «Моану» повністю переглядали 775 млн разів.

Випущений у 2021 році анімаційний фільм «Енканто‎» зберіг свою привабливість серед глядачів і у 2023 році з трохи менш як 10 мільярдів хвилин переглядів. У 2022-му він очолював рейтинг з 27,4 мільярда хвилин перегляду.

Очевидно, що вплив страйків в Голлівуді пошириться й на 2024 рік — глядачі бачитимуть все менше нового контенту. Однак стримінги, як прогнозує Nielsen, домінуватимуть у США і надалі, ще й з огляду на те, що деякі ключові спортивні події стають ексклюзивними для них.