HMD анонсувала Barbie Phone – рожевенький та з рекомендаціями про догляд за собою

Після кількох місяців тизерів HMD нарешті анонсувала свій розкладний телефон в стилі Барбі – HMD Barbie Phone. Новинка нагадує Nokia 2660 Flip, але має суттєво оновлений зовнішній вигляд та кілька програмних оновлень.

Як і було варто очікувати від Барбі-фону, рожевий, червоний та малиновий кольори відіграють значну роль в оформленні. Телефон поставляється з рожевим знімним акумулятором місткістю 1450 мАг, рожевим кабелем USB-C, тканиною для протирання відповідного кольору та кількома іншими аксесуарами. До них входять дві змінні задні кришки, ремінець для телефону з намистинами, підвіски для телефону та наклейки Барбі.

HMD Barbie Phone отримав 2,8-дюймовий головний дисплей та 1,77-дюймовий додатковий дисплей на зовнішній панелі. Пристрій оснащений процесором Unisoc T107, оперативною пам’яттю обсягом 64 МБ та вбудованим сховищем місткістю 128 МБ. Слот для карт microSD дозволяє розширити сховище ще на 32 ГБ. Додатково новинка містить одну камеру VGA (0,3 Мп), модуль бездротового зв’язку Bluetooth 5, роз’єм 3,5 мм для навушників та порт USB-C для підзарядки та передачі даних.

Апарат працює під управлінням операційної системи S30+ на більшості ринків, а для США буде випущена версія з KaiOS. HMD доопрацювала інтерфейс телефону за допомогою власних піктограм, шпалер і мелодій в стилі Барбі. Додатково Барбі-фон отримав функцію підказок про цифровий добробут, застосунок Barbie Meditation і нагадування про догляд за собою.

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HMD Barbie Phone вже надійшов у продаж за ціною $129, €129 або £99. Американська версія з KaiOS з’явиться у жовтні.

Джерело: gsmarena

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