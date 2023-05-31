HMD Global повертає «розкладачку» Nokia 2660 Flip. Так, знову (бо менталка зумерів та міленіалів — Matter)

HMD Global, яка з 2016 року досить успішно використовує бренд Nokia для випуску мобільних пристроїв, повторно представила «розкладачку» Nokia 2660 Flip у двох нових яскравих кольорах — Pop Pink (яскраво-рожевий) та Lush Green (соковито-зелений). Виробник адресує новинку насамперед зумерам та міленіалам, які потребують цифрової детоксикації.

Курс SPRING CLOUD Навчіться розробляти додатки з використанням Spring Cloud і зробіть свої додатки більш масштабованими та еластичними. Вивчити курс

HMD Global вперше випустила оновлений Nokia 2660 Flip, що запозичив дизайн у класичної моделі 2007 році (до речі, перший Nokia Flip вийшов у 1998 році), у липні 2022 року разом з Nokia 8210 4G, Nokia 5710 XpressAudio та планшетом Nokia T10 у двох кольорах — червоному та чорному. Тепер же HMD Global перезапускає Nokia 2660 Flip у нових кольорах, щоб задовольнити підвищений попит. У HMD Global кажуть, що «зумери» (народжені між серединою 1990-х та серединою 2000-х років) та міленіали (народжені між 1981 та 1996 роками) все частіше віддають перевагу «тупим» кнопковим телефонам та «розкладачкам», щоб обмежити екранний час за смартфонами заради власної менталки.

«Ми спостерігаємо сплеск інтересу до розкладних телефонів, і вважаємо, що цей інтерес виникає через потребу відпочити від постійного потоку вхідних цифрових даних, сповіщень, публікацій в соцмережах тощо. Люди хочуть більше простоти, більше часу проводити віч-на-віч, більше часу для роздумів та розмов без турбувань. Я впевнений, що в кожного з нас є приклади, коли прекрасна мить життя була зіпсована сповіщенням з телефону. Саме тому ми повторно представляємо Nokia 2660 Flip, щоб повернути людям ці важливі прекрасні моменти життя”. Ларс Зільбербауер, директор з маркетингу HMD Global

За даними HMD Global, доля ринку розкладних телефонів подвоїлася порівняно з минулим роком (2022 до 2021) і компанія очікує подальшого зростання у 2023 році. Ця тенденція, що зародилась в США, за прогнозами компанії лише в Північній Америці призведе до росту ринку кнопкових телефонів на 5% упродовж наступних п’яти років.

Курс «Фінансовий менеджер» Стань фінансовим директором лише за 13 лекцій Записатися

Характеристики Nokia 2660 Flip не змінилися порівняно до моделі 2022 року. Тут є основний екран QVGA діагоналлю 2,8 дюйма, додаткова 1,77-дюймова панель, камера VGA та акумулятор на 1450 мА•год, розрахований на 20 годин розмов та 26 днів в режимі очікування. Програмна платформа — S30+. А ще Nokia 2660 Flip підтримує дві SIM-карти, Bluetooth 4.2, має 3,5 мм роз’єм для навушників, інтерфейс Micro USB (2.0), сумісність зі слуховим апаратом, два динаміки, великі кнопки, потужний ліхтарик і вбудований FM-приймач, якого тепер немає навіть в iPhone. Ясна річ, класична гра “змійка” додається.

Обидві нові колірні версії Nokia 2660 Flip — Pop Pink (яскраво-рожевий) та Lush Green (соковито-зелений) — мають з’явитися в Україні у червні (точна дата не повідомляється). Рекомендована роздрібна ціна — 2699 гривень.