HP просуває хак у стилі Джеймса Бонда, щоб захистити свою практику блокування сторонніх чорнил

Компанія випускає мікрооновлення, що блокують використання сторонніх картриджів на її принтерах, які зазвичай коштують значно менше, ніж оригінальні.

«Ми бачили, що в картриджі можна вбудовувати віруси. Через картридж вірус може потрапити на принтер, а потім із принтера — у мережу», — сказав гендиректор HP Енріке Лорес в інтерв’ю CNBC Television.

Схоже, компанія розглядає цей сценарій, як одне з пояснень, чому вона блокує принтери після використання картриджів сторонніх виробників. Практика компанії, яка дістала назву Dynamic Security, вже призвела до судових претензій — клієнти скаржаться, що їх не поінформували, що оновлення може вивести принтер з ладу. В позові також вимагають відшкодування грошових збитків, а також заборону випускати подібні оновлення безпеки для HP.

Чи варто перейматися через потенційний злам чорнильних картриджів?

Старший редактор з безпеки видання Ars Technica Ден Гудін стверджує, що не чув про жодну з таких атак, так само написали й кіберфахівці у його темі на Mastodon.

Цікаво, що заява Лореса походить від досліджень, які фінансувала… сама HP. В межах програми Bug Bounty компанія доручила дослідникам визначити, чи чипи мікроконтролерів чорнильних картриджів, які використовуються для зв’язку з принтером, можуть бути входом для атак.

Як описано в статті фірми Actionable Intelligence за 2022 рік, дослідник таки знайшов спосіб зламати принтер за допомогою картриджа стороннього виробника, і не зміг виконати той самий хак із картриджем HP. Шиваун Олбрайт, головний технолог із безпеки друку HP, сказав, що зловмисне програмне забезпечення «залишилося на принтері в пам’яті» після того, як картридж було видалено.

Водночас HP визнає, що жодних доказів того, що такий злам взагалі колись відбувався, немає. Але оскільки чипи, які використовуються в чорнильних картриджах сторонніх виробників, можна перепрограмувати, вони менш безпечні, кажуть у компанії. HP також ставить під сумнів безпеку ланцюгів постачання сторонніх чорнильних компаній, особливо порівняно з безпекою власного ланцюга постачання, яка сертифікована ISO/IEC.

Крім того, фахівці з кібербезпеки, з якими спілкувались журналісти Ars Technica, вважають, що навіть якщо така загроза існує, для цього знадобиться високий рівень ресурсів і навичок, які зазвичай зарезервовані для націлювання на високопоставлених жертв. Простіше кажучи, переважна більшість простих споживачів і компаній не повинні серйозно турбуватися про те, що чорнильні картриджі використовуються для зламу їхніх комп’ютерів.

Коли HP вперше анонсувала Dynamic Security у 2016 році, вона стверджувала, що функція забезпечить «найкращий споживчий досвід» і захистить клієнтів від картриджів, «які порушують нашу IP». Через вісім років і кількох несподіваних мікрооновлень, перше, здається, відійшло на другий план.

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Друк у передплаті

Картриджі — важливий бізнес для HP, яка також стикається зі зменшенням потреб у друку у все більш цифровому світі. У своєму звіті про прибутки за 2023 фінансовий рік компанія повідомила, що її поліграфічний бізнес склав 32% чистого доходу та 57% операційного прибутку в розмірі $1,5 млрд. Операційна рентабельність підрозділу друку HP зросла з 14% у 2016 фінансовому році до 18,9% у 2023 фінансовому році.

«Наша довгострокова мета — зробити друк передплатою. Це справді те, до чого ми прагнули», — сказав Лорес CNBC Television.

HP протягом багатьох років зосереджувалася на просуванні своєї щомісячної програми передплати на чорнила Instant Ink. У грудні фінансовий директор HP Марі Маєрс зазначила, що подібні моделі передплати, можуть принести «20% підвищення цінності клієнта». У своєму останньому фінансовому звіті HP назвала Instant Ink однією зі своїх «ключових сфер зростання».

Повне інтерв’ю англійською мовою: