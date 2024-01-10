На HP подали до суду (знову) за блокування картриджів сторонніх виробників в принтерах — і вимагають $5 млн

Компанія випустила оновлення безпеки, що блокують використання сторонніх картриджів для друку, які зазвичай коштують значно менше, ніж оригінальні.

У колективному позові, поданому проти HP 5 січня, компанію звинувачують у монополії та вимагають заборонити незаконне блокування принтерів. Серед позивачів — 11 осіб, що також вимагають відшкодування грошових збитків у розмірі $5 млн та розгляду справи присяжними.

Оновлення мікропрограми принтерів HP, випущені наприкінці 2022 та на початку 2023 року, блокували друк сторонніми картриджами із повідомленням:

«Вказані картриджі заблоковано мікропрограмою принтера, оскільки вони містять мікросхему не від HP. Цей принтер призначений для роботи лише з картриджами, які мають новий чи повторно використаний чип HP».

У позові стверджується, що HP не попередила користувачів, що мікрооновлення вплине на функціональність принтерів, а також наголошується, що використання сторонніх чорнильних картриджів не порушує гарантії на принтер HP.

Тим часом HP, здається, пишається своєю стратегією блокування принтерів клієнтів. Минулого місяця фінансовий директор компанії Марі Маєрс високо оцінила рух компанії від транзакційних моделей до примусу клієнтів до безперервних покупок за допомогою таких пропозицій, як Instant Ink, програми щомісячної підписки на чорнила HP.

Позивачі також кажуть, що HP фактично змушує клієнтів купувати власні чорнила, які коштують значно дорожче, ніж у конкурентів.

«‎HP фактично монополізувала ринок післяпродажного обслуговування змінних чорнильних картриджів, порушуючи федеральні та державні антимонопольні закони, що змусило власників принтерів HP купувати лише фірмові чорнила HP за високими цінами та втрачати гроші», — каже Пеггі Веджворт, старший партнер юридичної фірми Milberg і один із юристів, які представляють інтереси позивачів у цій справі.

В той самий час, коли надійшли оновлення, HP, згідно зі скаргою, підвищила ціни на власні картриджі, тим самим створивши монополію на ринку — оскільки може змінювати вартість без побоювань, що конкуренти продаватимуть картриджі за меншими цінами.

Рішення HP використовувати оновлення мікропрограми для принтерів, які використовують чорнила сторонніх виробників, неодноразово призводило до судових процесів після дебюту Dynamic Security у 2016 році. У 2020 році компанія досягла мирової угоди на суму $1,5 мільйона із клієнтами в США в рамках колективного позову, який стверджував, що мікропрограмне забезпечення компанії діяло як «зловмисне ПЗ, додаючи, видаляючи або змінюючи код, тим самим зменшуючи можливості принтерів HP». Компанія також виплатила мільйони клієнтам, які постраждали від політики «Dynamic Security» в ЄС та Австралії.

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HP також бореться з позовом, в якому компанію звинувачують в тому, що деякі з її принтерів відмовляються сканувати та/або надсилати факс без чорнила HP, завантаженого в пристрій, навіть якщо чорнило не потрібно для сканування чи надсилання документа факсом. (У цьому також звинувачують й інших виробників принтерів).

Картриджі — важливий бізнес для HP, яка також стикається зі зменшенням потреб у друку у все більш цифровому світі. У своєму звіті про прибутки за 2023 фінансовий рік компанія повідомила, що її поліграфічний бізнес склав 32% чистого доходу та 57% операційного прибутку в розмірі $1,5 млрд. Операційна рентабельність підрозділу друку HP зросла з 14% у 2016 фінансовому році до 18,9% у 2023 фінансовому році.

Джерело: Ars Technica