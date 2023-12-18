Новини IT-бізнес 18.12.2023 о 13:45 comment views icon

IBM придбає 2 платформи корпоративної інтеграції Software AG зі штучним інтелектом за €2,1 млрд

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Юрій Орос

Автор новин

IBM придбає 2 платформи корпоративної інтеграції Software AG зі штучним інтелектом за €2,1 млрд

IBM заявила, що придбає платформи корпоративної інтеграції Software AG за €2,13 млрд, щоб посилити свої пропозиції у сфері штучного інтелекту та гібридних хмарних технологій.

Це платформи StreamSets та webMethods компанії Software AG. Ці два підрозділи утворили так званий Super Ipaas бізнес Software AG, запущений у жовтні, передає Reuters. Платформи серед іншого забезпечують інтеграцію застосунків, управління інтерфейсом прикладного програмування (API) та інтеграцію даних.

Основним власником Software AG є приватна інвестиційна компанія Silver Lake, яка наразі володіє 93,3% акцій німецької софтверної компанії.

Змога об’єднати команди StreamSets і webMethods разом з IBM для впровадження інновацій у створенні майбутнього гібридних хмарних рішень і рішень зі штучного інтелекту для підприємств є унікальною.

— сказав Крістіан Лукас, голова наглядової ради Software AG.

Транзакція підлягає отриманню регуляторних дозволів і, як очікується, буде завершена у другому кварталі 2024 року.

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