Індустрія відеоігор: підсумки 2023 року у цифрах — інфографіка GamesIndustry

Видання GamesIndustry.biz випустило щорічну інфографіку Year In Numbers 2023, яка дає уявлення про справи індустрії відеоігор наприкінці року. Тут розповідається про найпродаваніші ігри, найбільші ринки, глобальний дохід тощо.

Загальний дохід індустрії — 184 млрд. Найбільша доля у мобільного сегменту (90 млрд), 52,3 млрд принесли консолі, а ПК — 38,4 млрд доларів.

Для звіту використовувалися дані експертних організацій: