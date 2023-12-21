Індустрія відеоігор: підсумки 2023 року у цифрах — інфографіка GamesIndustry

Видання GamesIndustry.biz випустило щорічну інфографіку Year In Numbers 2023, яка дає уявлення про справи індустрії відеоігор наприкінці року. Тут розповідається про найпродаваніші ігри, найбільші ринки, глобальний дохід тощо.
Загальний дохід індустрії — 184 млрд. Найбільша доля у мобільного сегменту (90 млрд), 52,3 млрд принесли консолі, а ПК — 38,4 млрд доларів.
Для звіту використовувалися дані експертних організацій:
- Вартість світового ігрового ринку (надано Newzoo)
- Загальний дохід від продажу ігор у коробках та цифрових версіях (за даними Newzoo)
- Найбільші мобільні ігри, видавці та країни, як за доходами, так і за кількістю завантажень (Sensor Tower)
- Найбільш продавані ігри у Великобританії (за даними GfK), США (за даними Circana) та Японії (за даними Famitsu)
- Найбільш висвітлювані ігри та компанії за кількістю статей (надано ICO через Footprints, на основі даних з понад 18 000 сайтів)
- Найбільші впливові особи на YouTube, найпопулярніші трейлери та проморолики ігор, а також найпопулярніші відеоігри в TikTok (за даними Fancensus).