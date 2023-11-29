Новини Пристрої 29.11.2023 о 09:45 comment views icon

IKEA випустила три смартсенсори для «розумного дому» ціною менш як €10

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Юрій Орос

Автор новин

IKEA випустила три смартсенсори для «розумного дому» ціною менш як €10

ІКЕА продовжує демократизувати розумний дім, представивши три нові датчики Zigbee. Це датчик дверей та вікон Parasoll, датчик руху Vallhorn та Badring, датчик витоку води. Кожен з них коштує менш як €10.

Parasoll — це типовий датчик для вікон та дверей, який можна дискретно встановлювати для запуску автоматики при виявленні події відкриття/закриття. Він також може бути підключений безпосередньо до лампочки IKEA без необхідності купувати та налаштовувати розумний хаб ІКЕА Home. Ціна датчика в Європі становить 9,99 євро, передає The Verge.

Пара датчиків для дверей та вікон Parasoll.
Пара датчиків для дверей та вікон Parasoll.

Датчик руху Vallhorn можна використовувати як у приміщенні, так і зовні (з захистом від бризок та пилу за стандартом IP44), щоб активувати світло або інші автоматичні пристрої при виявленні руху. Він живиться від трьох батарейок формату ААА і може бути об’єднаний для прямого керування до 10 розумних лампочок ІКЕА. Його ціна — 7,99 євро що дешевше, ніж наявний датчик руху ІКЕА за 12,99 євро, менший за розміром, але може використовуватися лише в приміщенні й потребує частішої заміни батареї з монетного формату.

Датчик руху Vallhorn також можна встановлювати на вулиці.
Датчик руху Vallhorn.

Датчик води Badring має вбудовану сирену (60 дБА на відстані 1 м), яка може сповістити користувача про протікання. Він також може активувати мобільне сповіщення в розумному додатку ІКЕА Home для будинків зі встановленим хабом ІКЕА Dirigera ($69,99). Такі датчики можуть заощадити домовласникам купу грошей ще до того, як витік води зможе завдати реальної шкоди. Коштуватиме він 9,99 євро.

IKEA випустила три смартсенсори для «розумного дому» ціною менш як €10
Датчик Badring може виявити витік води на ранній стадії.

З цих трьох датчиків Parasoll і Badring не сумісні зі старими смартшлюзами Trådfri Home від ІКЕА. Звісно, всі вони підтримують новіший хаб Dirigera, який повністю інтегрує датчики в лінійку товарів для розумного дому від Ikea та застосунок Home. Хаб також дає змогу пристроям ІКЕА взаємодіяти з екосистемами «розумного дому» від Google, Amazon та Apple.

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