IKEA випустила три смартсенсори для «розумного дому» ціною менш як €10

ІКЕА продовжує демократизувати розумний дім, представивши три нові датчики Zigbee. Це датчик дверей та вікон Parasoll, датчик руху Vallhorn та Badring, датчик витоку води. Кожен з них коштує менш як €10.

Parasoll — це типовий датчик для вікон та дверей, який можна дискретно встановлювати для запуску автоматики при виявленні події відкриття/закриття. Він також може бути підключений безпосередньо до лампочки IKEA без необхідності купувати та налаштовувати розумний хаб ІКЕА Home. Ціна датчика в Європі становить 9,99 євро, передає The Verge.

Датчик руху Vallhorn можна використовувати як у приміщенні, так і зовні (з захистом від бризок та пилу за стандартом IP44), щоб активувати світло або інші автоматичні пристрої при виявленні руху. Він живиться від трьох батарейок формату ААА і може бути об’єднаний для прямого керування до 10 розумних лампочок ІКЕА. Його ціна — 7,99 євро що дешевше, ніж наявний датчик руху ІКЕА за 12,99 євро, менший за розміром, але може використовуватися лише в приміщенні й потребує частішої заміни батареї з монетного формату.

Датчик води Badring має вбудовану сирену (60 дБА на відстані 1 м), яка може сповістити користувача про протікання. Він також може активувати мобільне сповіщення в розумному додатку ІКЕА Home для будинків зі встановленим хабом ІКЕА Dirigera ($69,99). Такі датчики можуть заощадити домовласникам купу грошей ще до того, як витік води зможе завдати реальної шкоди. Коштуватиме він 9,99 євро.

З цих трьох датчиків Parasoll і Badring не сумісні зі старими смартшлюзами Trådfri Home від ІКЕА. Звісно, всі вони підтримують новіший хаб Dirigera, який повністю інтегрує датчики в лінійку товарів для розумного дому від Ikea та застосунок Home. Хаб також дає змогу пристроям ІКЕА взаємодіяти з екосистемами «розумного дому» від Google, Amazon та Apple.