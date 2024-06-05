Вокаліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс розповів Washington Post, що відкладав концерти, тому що був зайнятий грою в League Of Legends. Рейнольдс підтвердив, що музиканти запізнювалися на сцену, тому що грали в League of Legends. Ця багатокористувацька онлайн-гра карає гравців, якщо вони виходять, коли ігровий процес ще триває.

«League of Legends, безумовно, вразила мене складними викликами. Ви граєте проти інших людей, але це не схоже на Call Of Duty, де якийсь 12-річний хлопчик зі снайперською гвинтівкою щоразу домінуватиме над вами. Є метамислення та макростратегія, але найбільш вправна команда не завжди буде тою, яка виграє. Це добре, оскільки мені 37, тому мої м’язи не такі, як раніше», — сказав раніше для NME гітарист Уейн Сермон.

У 2014 році Imagine Dragons виконали композицію Legend Of Zelda разом із культовим композитором Nintendo Кодзі Кондо на першій Game Awards. «Я більше захоплювався цим, ніж коли ми грали перед [Полом] Маккартні», — розповів Рейнольдс. Музику Imagine Dragons також використовували в трейлерах для Nintendo Switch, гурт написав треки для Starfield та League Of Legends