Новини IT-бізнес 23.01.2024 о 09:39 comment views icon

Розробник League of Legends Riot Games скоротив 530 робітників — 11% від загальної кількості

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Розробник League of Legends Riot Games скоротив 530 робітників — 11% від загальної кількості

2024 рік продовжує торішню тенденцію, коли в індустрії відеоігор відбулося понад 9000 звільнень. Riot Games, розробник League of Legends — найсвіжіший приклад. Компанія оголосила, що «переорієнтовується на меншу кількість проєктів з вищим рівнем впливу, щоб рухатися до більш сталого майбутнього». Це означає скорочення 530 осіб по всьому світу, або близько 11% від загальної кількості працівників.

Ця новина з’явилася через кілька днів після того, як результати опитування Конференції розробників ігор (GDC) показали, що 65% респондентів відчувають, що звільнення насуваються на їхні студії.

Розробники ігор стурбовані звільненнями в індустрії та штучним інтелектом, — опитування GDC

Деякі з наших значних інвестицій не окупаються так, як ми очікували.

Це заявив генеральний директор Ділан Джадеджа у повідомленні для всієї компані, і вказав на розширення Riot з нагоди 10-ї річниці у 2019 році, яке додало до всесвіту League of Legends нові ігри та інші формати розваг. Для працівників, «чия роль зазнає або може зазнати змін», відбудеться зустріч з їхніми керівниками, а також буде запропонована вихідна допомога щонайменше за шість місяців, з більшою виплатою для тих, хто працював у компанії довше, а також інші пільги, передає The Verge.

Riot заявляє, що пріоритетом для неї є основні живі ігри, такі як League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics і Wild Rift, а також кіберспорт і події, пов’язані з цими іграми. Так само, кажуть, що файтинг Project L 2D з персонажами Ліги, який перебуває в розробці, «має великий прогрес», а другий сезон мультсеріалу Arcane для Netflix має вийти в листопаді.

Серед проєктів, на які безпосередньо вплинули зміни, — Legends of Runeterra, безплатна карткова гра, анонсована у 2019 році, яка, за словами керівництва студії, «показала себе не так добре, як нам потрібно». Ця команда скорочується і зосереджується на PvE-режимі гри. Іншою «жертвою» є видавничий лейбл Riot Forge, також анонсований у 2019 році, для партнерства з меншими студіями, які б створювали більше ігор, пов’язаних з Лігою. Випустивши шість ігор, включаючи ексклюзивну гру Hextech Mayhem для мобільних пристроїв Netflix, Riot Forge закриється після виходу Bandle Tale: A League of Legends Story.

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Ракетна система та дистанційне керування для кулемета. Які розробки для армії фінансують волонтери
Безплатний ремонт бойових пташок для ЗСУ. Як ми повернули 63 дрони на авдіївський напрямок
Відновлюють авто для ЗСУ. Як волонтери об’єдналися з майстрами СТО і повертають «убиту» техніку до життя

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати