2024 рік продовжує торішню тенденцію, коли в індустрії відеоігор відбулося понад 9000 звільнень. Riot Games, розробник League of Legends — найсвіжіший приклад. Компанія оголосила, що «переорієнтовується на меншу кількість проєктів з вищим рівнем впливу, щоб рухатися до більш сталого майбутнього». Це означає скорочення 530 осіб по всьому світу, або близько 11% від загальної кількості працівників.

Ця новина з’явилася через кілька днів після того, як результати опитування Конференції розробників ігор (GDC) показали, що 65% респондентів відчувають, що звільнення насуваються на їхні студії.

Деякі з наших значних інвестицій не окупаються так, як ми очікували.

Це заявив генеральний директор Ділан Джадеджа у повідомленні для всієї компані, і вказав на розширення Riot з нагоди 10-ї річниці у 2019 році, яке додало до всесвіту League of Legends нові ігри та інші формати розваг. Для працівників, «чия роль зазнає або може зазнати змін», відбудеться зустріч з їхніми керівниками, а також буде запропонована вихідна допомога щонайменше за шість місяців, з більшою виплатою для тих, хто працював у компанії довше, а також інші пільги, передає The Verge.

Riot заявляє, що пріоритетом для неї є основні живі ігри, такі як League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics і Wild Rift, а також кіберспорт і події, пов’язані з цими іграми. Так само, кажуть, що файтинг Project L 2D з персонажами Ліги, який перебуває в розробці, «має великий прогрес», а другий сезон мультсеріалу Arcane для Netflix має вийти в листопаді.

Серед проєктів, на які безпосередньо вплинули зміни, — Legends of Runeterra, безплатна карткова гра, анонсована у 2019 році, яка, за словами керівництва студії, «показала себе не так добре, як нам потрібно». Ця команда скорочується і зосереджується на PvE-режимі гри. Іншою «жертвою» є видавничий лейбл Riot Forge, також анонсований у 2019 році, для партнерства з меншими студіями, які б створювали більше ігор, пов’язаних з Лігою. Випустивши шість ігор, включаючи ексклюзивну гру Hextech Mayhem для мобільних пристроїв Netflix, Riot Forge закриється після виходу Bandle Tale: A League of Legends Story.