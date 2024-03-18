Інді покерна гра Balatro розійшлася тиражем у понад 1 млн копій менше ніж за місяць. І це ще до виходу на iOS та Android

Покерна гра-рогалик Balatro розійшлася тиражем у понад 1 млн копій за перший місяць продажів. Про це повідомив видавець гри Playstack.

«Ми неймовірно вдячні гравцям з усього світу за підтримку та ентузіазм», — сказав Гарві Елліотт, генеральний директор Playstack.

Рубіж у 500 тис. проданих копій було подолано за 10 днів після релізу. Серед інших досягнень Balatro – продаж копій на $1 млн за перші 8 годин доступності. Дуже гарний результат як для інді-гри.

Слід зазначити, що до цих досягнень гра змогла дійти ще до виходу на мобільних платформах та попри деякі перепони. Гра вийшла 20 лютого 2024 року і спочатку постачалася для консолей і комп’ютерів з Windows. Через помилку рейтингу вона була на деякий час заблокована в деяких магазинах. Однак згодом продажі відновились, а 1 березня з’явилась портована версія для MacOS.

Розробник LocalThunk заявив, що він планує створити версії Balatro для iPhone та Android. Однак не уточнив, коли вони вийдуть у відповідних магазинах. Наразі в App Store вже є Balatro Poker, але ця гра від іншого розробника.

LocalThunk також планує оновити гру, вносячи зміни в баланс і, можливо, додаючи нових джокерів. Водночас, користуючись високою популярністю проєкту, видавець Playstack наразі розглядає варіанти продажу товарів, включаючи фізичні колоди карт Balatro.

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Джерело: Videogameschronicle, The Verge

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