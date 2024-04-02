Inguar3 – бронеавтомобіль від студентів КПІ із захистом рівня STANAG 3, РЕБ, «розумним» управлінням та ціною 16 млн грн

В Європі вже понад два десятиліття проводяться інженерні змагання для студентів Formula Student. Це своєрідний студентський аналог «Формули-1». Київський політехнічний інститут (КПІ) мав власну команду Formula Student, яка створювала боліди і кілька сезонів представляла Україну на цих змаганнях. Проте з початком повномасштабного російського вторгнення команда КПІ перейшла на розробку роботів для евакуації поранених та модернізацію бронетехніки.

Артем Ющук – один з технічних спеціалістів команди – розробляє броньований автомобіль для Сил оборони. Торік його компанія Inguar Defence залучила інвестиції та виготовила прототип бронеавтомобіля, рівень захисту якого перевершує наявні українські «Козаки» та «Новатори».

Артем мав досвід ремонту та обслуговування бронеавтомобілів, а також спілкувався з представниками Національної гвардії, щоб з’ясувати їхні вимоги до бронеавтомобіля. Все це дозволило розробити та створити бронеавтомобіль Inguar3.

Для Inguar3 створили власне шасі, здатне тримати захист рівня STANAG 3, тобто витримувати влучання 7,62-міліметрових бронебійних куль, уламків від 155-міліметрового снаряда та підрив на протитанковій міні. Машина має кліренс 45 см, що забезпечує високу прохідність. Також встановлене блокування диференціалів для полегшення проходження важких перешкод. Автомобіль обладнано системою підкачки шин, яка дозволяє їх частково спускати для проходження болотної місцевості. Шини зсередини укріплені технологією run-flat, яка дозволяє машині рухатися навіть після ураження коліс.

У салоні встановлені протимінні сидіння, системи пожежогасіння та фільтрації повітря на випадок хімічної атаки. На машину можна ставити комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ), який захищатиме її від FPV-дронів. Додатково розробники встановили «розумну» систему управління та запобіжників, яка допомагає правильно управляти машиною та уникати поломок через неправильні дії водія. Крім основних вузлів та бронесталі, машину з нуля мають збирати в Україні.

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Для розробки проєкту було необхідно фінансування в сумі $350 тис. $300 тис. вклав український криптобізнесмен Микола Удянський, за що отримав 20% акцій в Inguar Defence. Ще 10% отримав Олександр Воволка, який теж вклався в розробку і тепер займається зовнішньоекономічними договорами компанії. Решта 70% належать Ющуку. Акціонери підписали угоду, за якою 5 років зобов’язуються витрачати прибуток компанії тільки на інвестиції. Згодом витрати на конструкторські роботи та випробування зросли ще на $350 тис.

Очікується, що при серійному виробництві один бронеавтомобіль Inguar3 коштуватиме 16 млн грн. Для порівняння: конкурентні машини серій «Козак» та «Новатор» коштують 9-12 млн грн. В умовах обмеженого бюджету Сили оборони схильні купувати «більше», ніж «технологічніше». Проте в Inguar Defence переконують, що більші витрати виправдані через суттєво вищу захищеність і технологічність машини. Як очікується, вже у 2024 році підприємство буде готове до отримання першого серійного контракту.

Надалі планується отримати сертифікат якості STANAG 3 від НАТО. Для проведення такої процедури машину треба вивезти за кордон, але правила цього не дозволяють. Компанія сподівається розгорнути ліцензійне збирання Inguar3 за кордоном. Ним уже зацікавилися дві західні компанії. Якщо все вдасться, то ця українська розробка може не тільки отримати сертифікат НАТО, а й вийти на міжнародний ринок.

Джерело: Економічна правда