Instagram впроваджує репости – незабаром розпочнеться обмежене тестування

Instagram готується дати користувачам можливість розповсюдити матеріали, що створені іншими. Компанія, яка належить Meta, планує незабаром розпочати тестування функції у обмеженому колі користувачів.

Instagram Reposts Tab on profiles?! What’s dis Adam? pic.twitter.com/WayWCJGBfx — Matt Navarra (@MattNavarra) September 7, 2022

«Ми вивчаємо можливість публікувати пости у стрічці – аналогічно тому, як ви можете публікувати у Stories – щоб люди могли ділитися тим, що їм подобається, та щоб оригінальні творці контенту отримували визнання своєї роботи», – відповів в електронному листі TechCrunch представник Meta. «Ми плануємо протестувати це найближчим часом із невеликою кількістю людей».

Нову функцію вперше помітив консультант із соціальних мереж Метт Наварра, котрий опублікував скріншот вкладки «Репости». Вкладка, швидше за все, міститиме всі повідомлення, якими користувачі поділилися у своїх облікових записах. Судячи зі скріншоту, вкладка «Репост» з’явиться у профілях користувачів разом із вкладками «Пости», «Відео» та «Теги».

Наразі немає прямого способу опублікувати пост іншого користувача в Instagram, але люди іноді використовують для цього сторонні програми. Додавання функції репоста позбавить необхідності у обхідних шляхах. Нині можна поділитися чиєюсь публікацією у своїй історії – майбутня функція репоста дозволить робити це у стрічці.