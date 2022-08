2 хвилини, щоб зробити фото із реального життя – Instagram працює над клоном BeReal під назвою IG Candid

Компанія Meta повідомила про внутрішню розробку прототипу нової функції Instagram, яка дуже схожа на BeReal – соціальний додаток, популярність якого останнім часом різко зросла. Так звана функція IG Candid пропонує користувачеві ділитися фотографією щодня в довільний час.

В описі нової функції йдеться про те, що користувачі зможуть додавати чужі знімки IG Candid у свій розділ історій. Щодня у довільний час користувач отримуватиме повідомлення про необхідність зробити фотографію. На те, щоб зробити новий знімок у поточних умовах, відводиться лише 2 хвилини.

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App 👀

ℹ️ Add other's IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2022