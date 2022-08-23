2 хвилини, щоб зробити фото із реального життя – Instagram працює над клоном BeReal під назвою IG Candid

Компанія Meta повідомила про внутрішню розробку прототипу нової функції Instagram, яка дуже схожа на BeReal – соціальний додаток, популярність якого останнім часом різко зросла. Так звана функція IG Candid пропонує користувачеві ділитися фотографією щодня в довільний час.

В описі нової функції йдеться про те, що користувачі зможуть додавати чужі знімки IG Candid у свій розділ історій. Щодня у довільний час користувач отримуватиме повідомлення про необхідність зробити фотографію. На те, щоб зробити новий знімок у поточних умовах, відводиться лише 2 хвилини.

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App 👀 ℹ️ Add other's IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV — Alessandro Paluzzi (@alex193a) August 22, 2022

Цей опис майже повністю дублює досвід BeReal. Цей сервіс отримав популярність минулого місяця і в цей час є безплатним додатком №1 в iOS App Store. BeReal також розсилає повідомлення користувачам у випадковий час доби, надаючи їм 2 хвилини на те, щоб зробити фотографії на фронтальну та основну камери одночасно. Цей формат покликаний заохочувати людей обмінюватися реальними фотографіями зі свого повсякденного життя, а не ретельно підібраним контентом, яким відомий Instagram.

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Meta підтвердила, що тестує функцію IG Candid.

«Ця функція є внутрішнім прототипом, а не зовнішнім тестуванням», – сказала представник Meta Крістін Пай.

Поки не уточнюється, коли функція IG Candid стане загальнодоступною і чи вийде вона зі статусу внутрішнього прототипу. Однак з огляду на те, як великі гравці реагували на появу інших популярних застосунків протягом багатьох років, можна з високою ймовірністю припустити, що Instagram в кінцевому підсумку відповість власною варіацією BeReal, якщо його популярність збережеться.

Джерело: The Verge