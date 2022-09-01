Twitter запустив обмежений публічний тест режиму редагування

Пост у блозі соціальної мережі Twitter демонструє скріншот зміненого твіту. Компанія запустила тест режиму редагування повідомлення після його опублікування. Про майбутнє тестування режиму редагування було оголошено ще у квітні.

«Наведений скріншот виглядає як відредагований твіт. Тому що це він і є, і найближчим часом ви зможете побачити більше таких».

У тестовому режимі твіти можна буде редагувати кілька разів протягом 30 хвилин після публікації. Після завершення редагування внизу з’явиться спеціальна позначка та час редагування. Натискання на позначку покаже історію редагування.

Спочатку до тестування функції буде допущено обмежену групу користувачів. Пізніше цього місяця така можливість з’явиться в передплатників програми раннього доступу в одній з країн. Потім географічне покриття тесту буде розширено.

Курс Frontend Опануйте HTML, CSS та JavaScript і отримайте роботу мрії РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«Ми також будемо приділяти пильну увагу тому, як ця функція впливає на те, як люди читають, пишуть та взаємодіють із твітами».

Про дату запуску редагування для всіх у Twitter не повідомляють, але обіцяють поділитися іншими новинами незабаром. Невідомо, чим відрізнятиметься фінальний режим від тестового.

Також Twitter тестує подкасти:

Джерело: blog.twitter.com