26.03.2026

Meta та YouTube зобов'язали виплатити $3 млн жінці, яка "підсіла" на додатки в дитинстві

Андрій Шадрін

Суд Лос-Анджелеса присудив Meta та YouTube компенсувати $3 млн молодій жінці, яка успішно довела, що додатки соцмереж цих компаній були розроблені так, щоб викликати залежність у дітей. Meta виплатить більшу частину штрафу — 70%, тоді як власник YouTube компанія Google несе відповідальність за решту 30%.


Під час шеститижневого процесу судове журі почуло, що Meta та Google розробили додатки з такими функціями, як автовідтворення, нескінченна стрічка та алгоритмічні рекомендації, щоб утримувати дітей онлайн. Відчуття пастки у циклі постійного використання цих додатків спричинило “нівечний психічний розлад” у позивачки, відомої як K.G.M. У неї розвинулися “тяжка дисморфія тіла, депресія та суїцидальні думки”, і кожне сповіщення, яке надходило, ускладнювало відмову від входу в акаунт.

У свідченнях Кейлі розповіла, як залежність проникла у найінтимніші куточки її дитинства: вона почала використовувати фільтри Instagram, що змінювали її зовнішність — зменшували ніс і збільшували очі — майже одразу після того, як почала користуватися платформою ще дитиною.

“Я перестала спілкуватися з родиною, бо проводила весь свій час у соціальних мережах”, — сказала Кейлі під час свідчень.

Примітно, що і Meta, і Google також стикаються з федеральним процесом, ініційованим штатами та шкільними округами, який починається цього літа, повідомляє The New York Times. У заяві для NYT адвокати, що представляють лос-анджелеську позивачку — їй зараз 20 років, але вона розповіла журі, що стала залежною від соціальних мереж ще дитиною, — привітали перемогу.


“Сьогоднішній вердикт — це історичний момент: для Кейлі та для тисяч дітей і сімей, які чекали на цей день. Вона виявила неабияку мужність, подавши цю справу та розповівши свою історію у відкритому суді. Журі ровесників Кейлі заслухало докази, дізналося, що знали Meta та YouTube і коли саме, — і притягнуло їх до відповідальності за їхні дії”, — заявили адвокати.

На суді Meta та Google намагалися відхилити роль додатків у погіршенні психічного стану K.G.M., стверджуючи, що вона використовувала додатки, щоб впоратися з проблемами психічного здоров’я, які “виникли через бурхливе дитинство та пов’язані сімейні проблеми”, повідомляє CNBC.

Внутрішні документи, представлені журі, показали, що співробітники Meta відкрито обговорювали, наскільки адиктивними є дизайнерські функції, хвалячись, що “підлітки не можуть відключитися від Instagram, навіть якщо хочуть”. Один із співробітників навіть заявив: “О боже, хлопці, Instagram — це наркотик”, порівнявши всі платформи соцмереж із “наркоділерами”.

Батьки та члени сімей постраждалих були присутні в суді в Лос-Анджелесі, щоб почути вердикт / Photo: BBC

Однак керівник Instagram Адам Моссері відмовився визнати на слуханні, що K.G.M. стала залежною від додатків Meta, натомість припустивши, що її використання було лише “проблематичним”. Meta швидко оголосила про намір оскаржити вердикт у справі Нью-Мексико, втім, поки ще не визначилась із подальшими кроками.

“Ми з повагою не погоджуємося з вердиктом та оцінюємо наші юридичні варіанти”, — заявив представник Meta.

Аналогічно, віце-президент з інженерних питань YouTube Крістос Гудроу стверджував, що YouTube не може нести відповідальність за заподіяну їй шкоду, оскільки платформа “не розроблялася для максимізації часу перегляду”.

Символ 2026 року: WhiteBIT запускає лімітований Криптодепозит під 20,26% річних у USD₮
Швидкість на максимум: серія POCO X8 Pro в Алло

Платформа також наполягала протягом усього процесу на тому, що вона не є сайтом соціальних мереж. Хоча штраф здається мінімальним — особливо порівняно зі штрафом у $375 млн, який журі штату Нью-Мексико зобов’язало Meta виплатити вчора за те, що компанія не запобігла сексуальній експлуатації дітей у своїх додатках, — незабаром технологічні гіганти можуть зіткнутися з лавиною фінансових санкцій через цей вердикт.

Мік Прулкс, директор з досліджень компанії Forrester, заявив, що два вердикти поспіль підкреслюють “точку зламу” між компаніями соціальних мереж і суспільством:

“Негативні настрої щодо соціальних мереж накопичувалися роками, і тепер вони нарешті вирвалися назовні”, — сказав він.

Певну надію для технологічних гігантів може дати той факт, що вердикт журі не був одностайним. Після поразки речниця Google Хосе Кастаньєда повідомила Ars, що компанія подасть апеляцію.

“Ми не погоджуємося з вердиктом і плануємо подати апеляцію. Ця справа хибно трактує YouTube, який є відповідально побудованою стримінговою платформою, а не сайтом соціальних мереж”, — сказав Кастаньєда.

На наступному етапі процесу будуть визначені штрафні збитки, які можуть сягнути $30 млн. А оскільки ця справа була обрана як “пробна” для визначення вердиктів у тисячах інших аналогічних позовів про особисту шкоду, що очікують розгляду, на горизонті може маячити ще більше покарань.

Джерело: ArsTechnica

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
