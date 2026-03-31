Meta тестує преміум-підписку в Instagram: дізнайтесь, хто переглядав ваші сторіс повторно

Instagram тестує преміум-підписку / Depositphotos

Компанія Meta почала тестувати преміум-підписку Instagram Plus, яка за щомісячну плату надає доступ до ексклюзивних функцій в програмі. Згідно з TechCrunch, поки експеримент поширився на “кілька країн”.





Передплатники Instagram Plus отримають доступ до преміум-функцій застосунку: як от можливість перегляду сторіс з фото чи відео, які зникають через 24 години (без відома автора), чи дізнатись, хто з друзів переглянув ваші сторіс повторно.

На додачу преміальні користувачі Instagram зможуть створювати додаткові списки аудиторії для сторіс, окрім “близьких друзів”; подовжити їх показ ще на 24 години або ж встановити регулярну щотижневу публікацію; надсилати анімований “суперлайк” та скористатись пошуком в переглядах сторіс, аби швидко знайти конкретну людину.

Meta не розкрила в яких країнах запустила тест Instagram Plus, але, судячи з дописів у соцмережах, вищезазначені функції вже отримали користувачі з Мексики, Японії та Філіппін. Щодо вартості, то вона корелюється залежно від регіону: від 39 мексиканських доларів на місяць в Мексиці ($2,20), 319 єн ($2) у Японії та 65 філіппінських песо ($1,07) на Філіппінах.

Слід зазначити, що Instagram Plus працює окремо від Meta Verified — передплати, призначеної для блогерів та бізнесу, що пропонує значок перевірки та захист від клонів акаунту за щомісячну плату.





