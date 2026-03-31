Meta тестує преміум-підписку в Instagram: дізнайтесь, хто переглядав ваші сторіс повторно

Катерина Левицька

Instagram тестує преміум-підписку / Depositphotos

Компанія Meta почала тестувати преміум-підписку Instagram Plus, яка за щомісячну плату надає доступ до ексклюзивних функцій в програмі. Згідно з TechCrunch, поки експеримент поширився на “кілька країн”.


Передплатники Instagram Plus отримають доступ до преміум-функцій застосунку: як от можливість перегляду сторіс з фото чи відео, які зникають через 24 години (без відома автора), чи дізнатись, хто з друзів переглянув ваші сторіс повторно.

На додачу преміальні користувачі Instagram зможуть створювати додаткові списки аудиторії для сторіс, окрім “близьких друзів”; подовжити їх показ ще на 24 години або ж встановити регулярну щотижневу публікацію; надсилати анімований “суперлайк” та скористатись пошуком в переглядах сторіс, аби швидко знайти конкретну людину.

Передплата Instagram Plus. Скриншот: Reddit

Meta не розкрила в яких країнах запустила тест Instagram Plus, але, судячи з дописів у соцмережах, вищезазначені функції вже отримали користувачі з Мексики, Японії та Філіппін. Щодо вартості, то вона корелюється залежно від регіону: від 39 мексиканських доларів на місяць в Мексиці ($2,20), 319 єн ($2) у Японії та 65 філіппінських песо ($1,07) на Філіппінах.

Слід зазначити, що Instagram Plus працює окремо від Meta Verified — передплати, призначеної для блогерів та бізнесу, що пропонує значок перевірки та захист від клонів акаунту за щомісячну плату.


Раніше ITC писав, що Instagram працює над функцією, яка дозволить видаляти себе зі списку “близьких друзів”, а також додав розширену інтеграцію зі Spotify з треками зі звуком.

Instagram більше не конфіденційний: Meta тихо прибрала функцію захисту повідомлень

