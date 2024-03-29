Інструмент моніторингу HWiNFO 8.00 отримав вбудований дисплей OSD та втратив підтримку Windows XP

Розробники випустили нову версію ПЗ для моніторингу системи HWiNFO 8.00. Ця версія втратила підтримку застарілої ОС Windows XP ─ розробники зосередились виключно на системах х64. Хоча 32-розрядні системи все ще підтримуються, офіційний інсталятор буде сумісний лише з 64-бітними версіями Windows. Користувачі все ще можуть отримати доступ до 32-бітної версії через портативний інсталятор.

Разом з тим версія HWiNFO 8.00 отримала кілька нових функцій та можливостей. Наприклад, вбудований екранний дисплей (OSD) дозволяє користувачам відображати статистику системи безпосередньо з інструменту HWiNFO без необхідності додаткового ПЗ. Крім того, HWiNFO все ще підтримує Riva Statistic Server для тих, хто віддає перевагу цьому інструменту, усуваючи необхідність будь-яких додаткових установок.

Отже, основні нововведення у HWiNFO 8.00:

Додано повністю інтегрований OSD.

Припинено підтримку Windows XP/Vista.

Інсталятор HWiNFO перенесено на Unicode для кращої підтримки кількох мов.

Інсталятор HWiNFO тепер містить лише HWiNF064 і вимагає Windows 7 x64 або новішої версії.

Застарілий HWiNFO32 доступний лише в портативній версії.

Покращений моніторинг сенсорів на ASUS NUC.

Покращено моніторинг стану деяких накопичувачів NVMe, підключених через Intel RST.

Покращений моніторинг сенсорів на ASUS TUF GAMING Z790-PRO WIFI.

Оновлений механізм автоматичного запуску для кращого відображення фактичного стану.

Виправлено автоматичний запуск (через панель запуску) через нові вимоги до OSD.

Виправлено деякі помилки в налаштуваннях OSD.

Додано підтримку датчиків Aquacomputer VISION і VISION RGBpx.

Покращено моніторинг датчиків на нових материнських платах GIGABYTE серій Z790 і B760.

Додано NVIDIA GeForce RTX 4070 (AD103) та GeForce RTX 4060 (AD106).

Покращена підтримка Raptor Lake-PS.

Виправлено підтримку iGPU AMD Hawk Point.

Завантажити нову версію HWiNFO 8.0 можна з офіційного сайту проєкта.

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