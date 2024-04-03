Intellias придбала американську C2 Solutions і планує наймати більше спеціалістів в Україні

Українська сервісна IT-компанія Intellias, що розробляє програмне забезпечення на замовлення, оголосила про придбання 100% акцій американської C2 Solutions.
Про це повідомив Forbes.
C2 Solutions спеціалізується на цифровій медицині й розробці технологій для медичного устаткування.
Що дасть ця угода Intellias?
Повідомляється, що поглинання допоможе українській компанії:
- посилити свою присутність на ринку США;
- поглибити експертизу в цифровій медицині й розробці технологій для медичного устаткування;
- збільшить кількість активних проєктів у компанії;
- наймати більше спеціалістів і спеціалісток в Україні й за кордоном.
Команда С2 Solutions буде інтегрована в організаційну структуру Intellias. В компанії працює близько 65 людей.
Орієнтовна вартість угоди — $20-25 млн.
«У США нішова компанія зароблятиме вдвічі-втричі більше, аніж в Україні. Ризикнув би сказати, що компанія на 65 експертів сумарно може в середньому заробляти від $10 до $15 млн», – заявив засновник інвестиційної компанії InSoft Partners Віталій Горовий.
Нагадаємо, нещодавно IT-компанія Intellias приєдналася до «Дія.City» і повідомила, що планує продовжувати найм спеціалістів.
Intellias розробляє софт, надає професійні сервіси та рішення для автомобільної галузі, навігаційних систем, фінансових та телекомунікаційних компаній. Серед клієнтів — HERE Technologies, HelloFresh, TomTom, DKV Mobility, Travis Perkins, Swissquote та інші відомі бренди.
Зазначимо, що Intellias минулого року посіла 2-ге місце серед найбільших ІТ-сервісних компаній у рейтингу українських роботодавців.