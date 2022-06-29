InZone — новий бренд ігрових пристроїв Sony для власників PS5 та ПК

Sony запустила новий бренд InZone, який зосередиться на випуску ігрових пристроїв. Вони призначені для ігор Sony PlayStation 5 і ПК з Windows. Спочатку в рамках лінійки Sony InZone пропонуються ігрові монітори та гарнітури.

Ігровий монітор Sony InZone M9 має IPS панель діагоналлю 27 дюймів, підтримує роздільну здатність 4K та частоту оновлення 144 Гц. Пристрій має 96 зон локального затемнення та підтримує DisplayHDR 600. Монітор здатний автоматично перемикатися між різними режимами показу контенту (ігри, кіно). Ціна цієї моделі складає $899. Монітор Sony InZone M5 відрізняється роздільною здатністю Full HD і вищою частотою оновлення 240 Гц. Але в цьому випадку не реалізовано функції локального затемнення, а максимальна яскравість зображення становить 400 нит. Ціна M5 встановлена ​​на значенні $529. В обох новинках пропонуються інтерфейси підключення HDMI 2.1 та USB-C, а також підтримка Variable Refresh Rate. Ігрові монітори Sony InZone M9 та M5 надійдуть у продаж протягом літа.

Також Sony пропонує ігрові гарнітури Sony InZone H9, H7 та H3. При цьому InZone H3 підключається через дротове з’єднання, а моделі InZone H9 і H7 є бездротовими пристроями. Вони підтримують передачу звуку через Bluetooth та діапазон 2,4 ГГц. Новинки помітно більше, ніж чинна бездротова гарнітура Sony Pulse 3D для PlayStation 5. Нові бездротові гарнітури можуть працювати без заряджання 32 і 40 годин відповідно. Гарнітури Sony InZone H9, H7 і H3 надійдуть у продаж за ціною $299, $229 та $100 відповідно. Вони вже доступні для попереднього замовлення на сайті Sony.

Нагадаємо, це не перша спроба Sony привернути увагу геймерів. Раніше вона випустила «ідеально сумісні з PS5» телевізори BRAVIA XR.

Джерело: The Verge