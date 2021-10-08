Sony анонсувала телевізори BRAVIA XR — «ідеально сумісні з PS5»

У липні 2020 року Sony ввела маркування Ready for PlayStation 5 («Готовий до PlayStation 5») — для (дуже недешевих) телевізорів, які повністю сумісні з усіма можливостями ігрової приставки компанії. 7 жовтня окремим анонсом компанія презентувала лінійку BRAVIA XR, яка вже не просто Ready for PlayStation 5, а Perfect for PlayStation 5 («ідеально сумісні з PS5»).

Телевізори з маркуванням Perfect for PlayStation 5 забезпечать найкращі враження від ігор PS5 завдяки ексклюзивним функціональним можливостям, пояснюють в Sony. Зокрема, такими є Auto HDR (автоматичне налаштування HDR для точного відтворення відтінків) та режим автоматичного вибору жанру під час ігор та перегляду відео.

Для забезпечення підтримки вищезгаданих функцій знадобиться встановити оновлення ПЗ на PS5 та телевізорі — апдейти з’явиться у січні 2022 року.

Серед інших особливостей телевізорів BRAVIA XR з маркуванням Perfect for PlayStation 5 — підтримка роздільної здатності 4K з частотою оновлення до 120 Гц та низька затримка введення й час відгуку (всього 6 мс на моделях Z9J). В рамках серії пропонується також модель з підтримкою роздільної здатності 8K.

Моделі ТВ BRAVIA XR з маркуванням Perfect for PlayStation5 — Z9J (8K LCD), A90J (4K OLED), A80J (4K OLED), X95J (4K Full Array LED) та X90J (4K Full Array LED) та X85J (4K LCD).