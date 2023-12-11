Іран створив безпілотник Karrar з радіусом дії 1000 км та керованими ракетами «повітря-повітря»

Іран розгорнув безпілотник, який може запускати керовані ракети класу «повітря-повітря», передає Bloomberg інформацію від державного інформаційного агентства Ісламської Республіки.

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«Десятки БПЛА Karrar з новими можливостями будуть охороняти кордони країни й змусять ворогів серйозно переглянути свої стратегії ведення повітряних боїв», повідомило в неділю IRNA з посиланням на главу армії генерал-майора Абдолрахіма Мусаві.

За словами Мусаві, Karrar має радіус дії 1000 кілометрів і призначений для відстеження ворожих літаків за «значно менших витрат», ніж пілотовані винищувачі. Сподіваємося, щоб ця розробка не зацікавить російську окупаційну армію. Їх схоже цілком задовольняє концепція дрона-камікадзе, яким можна бити по будинках цивільного населення й намагатися перевантажити система ППО.