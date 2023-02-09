Іран модифікує безпілотники Shahed-131, що постачаються до росії, для завдання максимальної шкоди енергосистемі України – Conflict Armament Research

Іран модифікує ударні безпілотники, що постачаються до росії, для заподіяння найбільшої шкоди об’єктам інфраструктури на території України.

Боєголовку іранського безпілотника Shahed-131, що не розірвалася та була виявленою в Одеській області у жовтні 2022 року, згідно з даними CNN, було досліджено в січні британською слідчою організацією Conflict Armament Research спільно з українськими військовими.

Аналітики групи вважають, що боєголовки завдовжки близько 60 см були поспішно модифіковані шарами десятків дрібних металевих уламків, які погано підігнані один до одного, та які під час удару розлітаються на великий радіус. Крім цих уламків, навколо бойової частини розташовані ще 18 дрібніших зарядів, які при розплавленні здатні пробивати броню та створювати своєрідний вибуховий ефект на 360 градусів.

Накопичення цих елементів суттєво збільшує здатність боєголовки знищувати обладнання електростанцій, розподільних мереж, ліній електропередач та трансформатори. Вони також значно ускладнюють ремонтні роботи.

Боєголовки, що призначені для бойових цілей, таких як танки або артилерійські гармати, мають іншу конструкцію: вони мають фронтальний кумулятивний заряд, що вражає більш концентровані цілі. Боєголовка, досліджена CAR, створює радіальний кумулятивний ефект, що призводить до більшої площі ураження.

Безпілотники іранського виробництва, розгорнуті в Україні, містять значну кількість американських та західних компонентів, що спонукало адміністрацію Байдена розслідувати, як технології американського виробництва потрапляють до зброї. Вивчення боєголовки Shahed-131 допомогло аналітикам краще зрозуміти, як Іран робить свої безпілотники.

«Було багато припущень, що, можливо, ці вибухові речовини були дуже грубими, дешевими та простими. Дивлячись на боєголовку, стає ясно, що було докладено багато зусиль, щоб переконатися, що вона може завдати якомога більшої шкоди інфраструктурі у великому радіусі».

Російські війська стали все більше покладатися на безпілотники у своїй кампанії проти критично важливої ​​інфраструктури України — настільки, що їхні запаси дронів виснажуються, лише через кілька місяців після того, як Іран почав їх постачання. За чутками, росія та Іран домовилися про створення заводу з виробництва дронів на території росії.