Італійська IronLev випробувала «пасивну» левітацію маглева на звичайних залізничних коліях

Маглев — це потяг на магнітній подушці, що приводиться в рух та керується магнітними силами, і на відміну від традиційного залізничного транспорту не торкається поверхні рейки.

У перспективі такі швидкі та тихі транспортні системи виглядають доволі привабливим варіантом мобільності — однак інфраструктура й налаштування можуть бути доволі дорогими й складними, тож італійський стартап IronLev взявся усунути цю проблему шляхом використання так званої пасивної левітації маглева на звичайних залізничних коліях.

Замість того, аби використовувати велику кількість енергії для запуску транспортної системи на магнітній подушці, заснованої на електромагнітах, компанія використала так звані пасивні магнітні сили для створення «повітряної подушки, яка фізично відокремлює транспортний засіб від колії».

У лабораторних умовах U-подібна пасивна феромагнітна левітація була випробувана ще раніше: у 2018 році технологію продемонстрували на електромобілі Tesla вагою у 2 тонни, який, здавалось, переміщався поштовхом руки.

«Завдяки особливостям нашої технології та низькому і незалежному від швидкості тертю, ми можемо рухати 10-тонний вагон із тією ж силою, яка необхідна для підйому 22-фунтового рюкзака», — заявив співзасновник компанії Лука Чезаретті. «І ми прагнемо скоротити витрати на інфраструктуру вдесятеро порівняно з існуючими системами».

Ідея полягає в тому, щоб у майбутньому використати понад 1,5 мільйона кілометрів існуючих залізних колій по всьому світу для технології маглев.

У першу спробу прототип запустили по 2-кілометровій ділянці залізничної колії на маршруті Адрія-Местре у співпраці з італійським регіоном Венето. Маглев важив тонну і зумів розвинути швидкість до 70 км/год. Команда не розкрила жодних подробиць щодо модернізації прототипу, але наголошує, що до колій не внесли жодних модифікацій.

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Далі IronLev планує випробувати 20-тонний транспорт та збільшити швидкість до 200 км/год.

IronLev була заснована у 2017 році як спільне підприємство студії інженерних інновацій Girotto Brevetti та Ales Tech, стартапом, створеним студентами, які розробили систему підвіски для конкурсу SpaceX Hyperloop.

Джерело: New Atlas

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