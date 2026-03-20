В Україні запрацював кешбек за пальне: з виплатами до 1000 грн/місяць

Відсьогодні українці зможуть отримати кешбек за кожну заправку авто: максимум до 1000 грн на місяць.





Розмір кешбеку залежить від типу пального:

15% — за дизель;

10% — за бензин;

5% — за автогаз.

Максимальна сума кешбеку — до 1000 грн на місяць, а загальний ліміт програми залишається 3 000 грн. Важливо: у разі купівлі пального через застосунок АЗС кешбек не буде нараховано.

Якщо ви вже користуєтеся Національним кешбеком: кошти нарахуються автоматично при оплаті під’єднаною до програми карткою. Новачкам доведеться відкрити відповідну в банку, під’єднати її через “Дію” і надалі розраховуватись нею на АЗС. Перелік заправок, які вже приєднались до програми доступний за посиланням.





Як приєднатися до програми кешбеку за пальне

Під’єднайте банківські картки до програми. Як це зробити — підкаже служба підтримки вашого банку.

Відкрийте у своєму банку картку Національний кешбек.

У “Дії” перейдіть до розділу Сервіси — Національний кешбек і підв’яжіть цю картку, щоб отримувати на неї виплати.

Оплачуйте пальне підʼєднаною до програми карткою.

Кешбек нараховуватиметься автоматично на наступний день після покупки, а відстежувати нарахування можна у відповідному розділі в застосунку “Дія”. Кошти можна використати для оплати комунальних послуг, ліків, українських продуктів і книг, а також донатів на підтримку Збройних Сил України.

Програма діятиме з 20 березня до 1 травня 2026. Її реалізують Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спільно з Мінцифрою та мережами АЗС.