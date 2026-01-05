Jackery представила Explorer 1500 Ultra — зарядну станцію на 1536 Вт•год з ДБЖ та піковою потужністю 3600 Вт

Зарядна станція Explorer 1500 Ultra / Jackery

Компанія Jackery представила на CES 2026 нову портативну зарядну станцію Explorer 1500 Ultra, яку спроєктували спеціально для використання в складних умовах. Пристрій отримав захист IP65 від пилу та води, повністю герметичні порти та посилену конструкцію корпусу. Отже він без проблем переживе пил, пісок, дощ і активну експлуатацію на природі.

Портативні зарядні станції створюють для роботи там, де немає стаціонарної електромережі. Але більшість таких рішень погано переносять зовнішні умови. Jackery вирішила цю проблему в Explorer 1500 Ultra, зробивши ставку на реальні сценарії використання, а не лише цифри в характеристиках.

За словами виробника, Explorer 1500 Ultra позиціюють як професійне рішення, яке поєднує міцність, компактність і високу потужність. Усередині встановили LFP-акумулятор місткістю 1536 Вт·год, а номінальна вихідна потужність становить 1800 Вт. Пристрій також підтримує пікові навантаження: до 2000 Вт протягом 15 хвилин або 3600 Вт на 5 секунд. Цього достатньо для запуску енергоємної техніки та захисту від пускових струмів.

Окремо варто відзначити функцію UPS (джерело безперебійного живлення). Explorer 1500 Ultra автоматично перемикає живлення за 20 мс у разі зникнення електроенергії, що дозволяє безпечно використовувати його з чутливою електронікою. Набір портів включає:

два виходи змінного струму,

USB-C Power Delivery потужністю 100 Вт,

USB-A,

12-вольтовий автомобільний порт.

Усі порти повністю герметичні, що й забезпечує відповідність стандарту IP65.

Попри велику місткість батареї, Jackery заявляє, що Explorer 1500 Ultra на 50% компактніша і легша, ніж інші портативні зарядні станції зі схожими характеристиками. Корпус настільки міцний, що здатен витримати навантаження, еквівалентні землетрусу магнітудою 9 балів.

Продажі Jackery Explorer 1500 Ultra розпочалися 4 січня на офіційному сайті компанії. Ціна на старті становить $899, але це акційна пропозиція для ранніх покупців. Після завершення запуску стандартна вартість становитиме $1399.

Джерело: appleinsider