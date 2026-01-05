Новини Пристрої 05.01.2026 comment views icon

Jackery представила Explorer 1500 Ultra — зарядну станцію на 1536 Вт•год з ДБЖ та піковою потужністю 3600 Вт

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Jackery представила Explorer 1500 Ultra — зарядну станцію на 1536 Вт•год з ДБЖ та піковою потужністю 3600 Вт
Зарядна станція Explorer 1500 Ultra / Jackery

Компанія Jackery представила на CES 2026 нову портативну зарядну станцію Explorer 1500 Ultra, яку спроєктували спеціально для використання в складних умовах. Пристрій отримав захист IP65 від пилу та води, повністю герметичні порти та посилену конструкцію корпусу. Отже він без проблем переживе пил, пісок, дощ і активну експлуатацію на природі.

Портативні зарядні станції створюють для роботи там, де немає стаціонарної електромережі. Але більшість таких рішень погано переносять зовнішні умови. Jackery вирішила цю проблему в Explorer 1500 Ultra, зробивши ставку на реальні сценарії використання, а не лише цифри в характеристиках.

Jackery представила Explorer 1500 Ultra — зарядну станцію на 1536 Вт•год з ДБЖ та піковою потужністю 3600 Вт

За словами виробника, Explorer 1500 Ultra позиціюють як професійне рішення, яке поєднує міцність, компактність і високу потужність. Усередині встановили LFP-акумулятор місткістю  1536 Вт·год, а номінальна вихідна потужність становить 1800 Вт. Пристрій також підтримує пікові навантаження: до 2000 Вт протягом 15 хвилин або 3600 Вт на 5 секунд. Цього достатньо для запуску енергоємної техніки та захисту від пускових струмів.

Окремо варто відзначити функцію UPS (джерело безперебійного живлення). Explorer 1500 Ultra автоматично перемикає живлення за 20 мс у разі зникнення електроенергії, що дозволяє безпечно використовувати його з чутливою електронікою. Набір портів включає:

  • два виходи змінного струму,
  • USB-C Power Delivery потужністю 100 Вт,
  • USB-A,
  • 12-вольтовий автомобільний порт.

Усі порти повністю герметичні, що й забезпечує відповідність стандарту IP65.

Jackery представила Explorer 1500 Ultra — зарядну станцію на 1536 Вт•год з ДБЖ та піковою потужністю 3600 Вт

Попри велику місткість батареї, Jackery заявляє, що Explorer 1500 Ultra на 50% компактніша і легша, ніж інші портативні зарядні станції зі схожими характеристиками. Корпус настільки міцний, що здатен витримати навантаження, еквівалентні землетрусу магнітудою 9 балів.

Спецпроєкти
Найкращі товари Anker зі знижками: що купити до Чорної п’ятниці 2025
Конфіденційність, промотарифи та інше. Як Bitomat робить крипту доступною через біткойн-банкомати

Продажі Jackery Explorer 1500 Ultra розпочалися 4 січня на офіційному сайті компанії. Ціна на старті становить $899, але це акційна пропозиція для ранніх покупців. Після завершення запуску стандартна вартість становитиме $1399.

Джерело: appleinsider

Популярні новини

arrow left
arrow right
Плазма та коронний розряд всередині ПК: YPlasma анонсує нову тиху систему охолодження без рухомих частин
NVIDIA на CES 2026: не буде RTX 50 SUPER, буде DLSS 4.5, динамічний 6x MFG, та можливе повернення RTX 3060
Ноутбук Lenovo ThinkPad Rollable XD: вертикальний дисплей загортається назад, як це працює
Нові монітори LG: перший у світі 5K MiniLED з ШІ-апскейлінгом, перший 39” 5K2K OLED та 52” 5K2K
Як розкривається Lenovo Legion Pro Rollable: характеристики та опис механізму
Ютубер створив з 500 використаних вейпів акумулятор на 2500 Вт•год для живлення майстерні та будинку
Lenovo "засвітила" ноутбук з розсувним дисплеєм: широкоекранний Legion Pro Rollable покажуть на CES 2026
CES 2026: чого чекати від найбільшої технологічної виставки січня
Лінійка Lenovo ThinkPad 2026: від ноутбуків до моноблока з подвійним екраном
MSI представила монітор MPG 341CQR з п'ятишаровим Tandem OLED та субпікселями RGB Stripe — 360 Гц і 0,03 мс за $1100
CEO NVIDIA Дженсен Хуанг влаштує “обід на трильйон доларів” та урочистий старт тайванської штаб-квартири
Лінійка ноутбуків HP на нових Intel Panther Lake та AMD Ryzen AI: основні характеристики напередодні CES 2026
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати