JDI розробила перший у світі сенсорний екран для одночасного використання водієм та пасажиром

Водій і пасажир бачать різні зображення залежно від напрямку погляду і можуть одночасно керувати сенсорним екраном.

Японська компанія Japan Display Inc. (JDI) представила Dual Touch 2VD — автомобільний дисплей з унікальними можливостями. Ця технологія дає змогу водієві та пасажиру бачити різні зображення на одному екрані залежно від кута огляду. Крім того, обидва користувачі можуть одночасно взаємодіяти з дисплеєм, змінюючи налаштування, видимі лише з їхньої позиції.

Розміщення Dual Touch 2VD між водієм і пасажиром підвищує безпеку під час аварії. Такий дизайн зменшує ризик травмування голови об передню панель і дає змогу оптимально розташувати подушки безпеки. Використання одного дисплея замість кількох також знижує витрати та зменшує кількість потенційних точок відмови.

Для розпізнавання дотиків від різних користувачів JDI розробила спеціальну мікросхему. У дисплеї використовується технологія IPS-NEO на основі LTPS, що забезпечує глибокий чорний колір, насичену палітру та широкі кути огляду.

Технічні характеристики Dual Touch 2VD: роздільна здатність 241 ppi (171 ppi для кожного користувача), яскравість 700 ніт, контрастність 1000:1 та 85% охоплення колірного простору NTSC.

JDI розглядає можливості застосування технології 2VD і в інших сферах. Наприклад, в аеропортах один екран може показувати різну інформацію для пасажирів двох сусідніх виходів на посадку. Також технологія може знайти застосування в системах дорожньої безпеки, відображаючи різні знаки для водіїв залежно від їхньої смуги руху.

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Компанія вже веде переговори з кількома світовими автовиробниками щодо впровадження технології JDI Dual Touch 2VD у салони автомобілів наступного покоління. Перші постачання можуть розпочатися вже у 2025 році.

Однак для ефективного використання 2VD автовиробникам доведеться вдосконалити апаратне забезпечення своїх автомобілів. Новий дисплей потребуватиме більшої обчислювальної потужності, оскільки фактично працюватиме як два окремі планшети. Без встановлення потужніших процесорів виробники ризикують зіткнутися з незадоволенням водіїв і пасажирів через можливі затримки в роботі системи.

Джерело: Tomshardware, J-display

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