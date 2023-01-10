John Deere дозволить власноручний ремонт сільськогосподарської техніки та надасть необхідні для нього компоненти

Американський виробник сільськогосподарської техніки John Deere був одним із найстійкіших супротивників закону про право на ремон у США, але тепер він готовий піти на деякі поступки. Deere & Company підписала меморандум про взаєморозуміння з Американською федерацією фермерських бюро (AFBF), який дозволяє американським фермерам та незалежним ремонтним майстерням ремонтувати обладнання, не вимагаючи використання авторизованих запчастин та сервісних центрів.

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«Це розв’язує давню проблему для фермерів, коли справа стосується доступу до інструментів, інформації та ресурсів з одночасним захистом права інтелектуальної власності John Deere та забезпеченням безпеки обладнання», — зазначив президент AFBF Зіппі Дюваль.

Користувачі техніки Deere отримають доступ до офіційної діагностики, посібників, інструментів та навчання. Компанія дозволить власникам відключати електронні замки та не заборонятиме людям законно отримувати ресурси для ремонту, навіть якщо вона сама більше не пропонує їх.

Угода включає деякі обмеження та засоби захисту виробника. Від John Deere не вимагається розголошення комерційної таємниці. Заборонено ремонт, який може призвести до вимкнення засобів контролю викидів, видалення функцій безпеки або зміни рівнів потужності.

Меморандум набирає чинності 8 січня, хоча John Deere не уточнює, як і коли він змінить власну практику. У заяві старшого віцепрезидента Дейва Гілмора йдеться, що компанія сподівається на довгострокову співпрацю з клієнтами та ABFB у наданні засобів для ремонту.

Пакт характеризується як добровільна приватна угода. Його укладення супроводжувався зростанням політичного тиску, який фактично не залишив John Deere іншого вибору, крім лібералізації встановленого порядку ремонту. Президент Байден закликав Федеральну торговельну комісію розробити закон про право на ремонт у 2021 році, тоді як Нью-Йорк та інші штати ухвалили власне, іноді не таке жорстке, законодавство з цього питання.

Подальший спротив John Deere міг спричинити юридичні розгляди, що вплинули б не тільки на бізнес компанії, але й викликали б зміни та нові обмеження для всіх виробників завдяки прецедентному праву.

Виробник сільгосптехніки не самотній у реакції на дії уряду. Samsung, Google та Apple впровадили програму ремонту власноруч. Компанія Microsoft має намір запропонувати користувачам компоненти для ремонту пристроїв Surface наприкінці цього року.

Джерело: Engadget