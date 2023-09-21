Карбон замість титану ─ Moots анонсувала свій перший електровелосипед масою 15 кг із запасом ходу 160 км та ціною $10 тис.

Протягом десятиліть компанія Moots була відома як виробник висококласних велосипедів з титану. Але тепер компанія анонсувала свій перший велосипед із вуглецевого волокна, який також є її першим електровелосипедом. Новинка під назвою Express призначена для їзди по гравію.

Moots відмовилася від титану, оскільки, за її словами, цей матеріал не підходить для рами високопродуктивного електровелосипеда. Переваги титанових трубок втрачаються через кількість матеріалу, необхідного для кріплення великої батареї та потужного приводу, заявляє компанія.

«Коротко кажучи, нам потрібно буде використовувати стільки титану в певних місцях на рамі, щоб забезпечити безпеку їзди, що легендарні характеристики їзди будуть втрачені».

Електровелосипед Moots Express має повністю карбонову монококову раму, карбонові вилку, підсідельний штир і кермо. Велосипед розміру Medium має масу 33 фунти (близько 15 кг). Для допомоги велосипедисту призначено двигун Shimano EP801, розташований посередині. Він забезпечує крутний момент 60 Нм та максимальну швидкість 45 км/год.

Двигун живиться від знімної літієвої батареї Shimano місткістю 504 Втгод, розташованої у нижній трубі. При використанні режиму Eco Assist, залежно від типу місцевості, акумулятор здатний забезпечити запас ходу понад 100 миль (161 км). Повне заряджання батареї потребує 4 години. Велосипедист має перемикач для зміни 5 режимів роботи, також передбачено функцію автоматичного перемикання режимів.

Інші ключові характеристики Moots Express:

трансмісія Shimano XT 1 x 11 із перемикачами Ultegra;

гідравлічні дискові гальма Ultegra;

сідло WTB Gravelier Ti;

карбонова колісна пара Shimano GRX RX-870;

безкамерні шини Panaracer GravelKing SK 700 x 50c.

Електровелосипед Moots Express вже доступний на сайті компанії за ціною $9999.

Джерело: newatlas