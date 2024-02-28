Balatro — хітовий покер-roguelike — заробив $1 млн за вісім годин

Balatro — це гра на тему покеру у стилі roguelike від єдиного розробника, видана британським видавцем PlayStack, перевищила позначку продажів у 1 мільйон доларів вже через вісім годин після її виходу минулого тижня.

Гра досягла прибутковості протягом однієї години з моменту продажу. Сольний розробник і художник, відомий як LocalThunk, оголосив, що його Balatro розійшлася тиражем 250 000 копій на ПК, PS5, Xbox і Switch протягом перших трьох днів, передає Gamesindustry.

PlayStack також повідомило, що це найшвидше продавана гра за всю восьмирічну історію видавництва:

Ми вражені успіхом Balatro, Будь-яке видавниче партнерство — це певною мірою стрибок віри, а протверезні новини індустрії за останні дванадцять місяців роблять кожен такий стрибок ще більшим. Тому ми розуміємо, що це рідкісний привілей — відзначити, що Balatro вийшла на рівень прибутковості гри вже через годину після релізу. Я не можу не похвалити розробника LocalThunk та видавничу команду Playstack за досягнення такої вражаючої віхи. — сказав генеральний директор Playstack Харві Елліотт.

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