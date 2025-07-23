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Новини Military Tech 23.07.2025 comment views icon

Керовані «Шахеди» з камерою як нова загроза — росіяни випробовують технологію на менших дронах

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Андрій Русанов

Редактор новин

Керовані «Шахеди» з камерою як нова загроза — росіяни випробовують технологію на менших дронах
БПЛА рф ЦБТС.611000 та його компоненти /ГУР МО

ГУР МО України опублікувало специфікації дрона рф, технології з якого зроблять «Шахеди» небезпечнішими.

Головне управляння розвідки розмістило на порталі War&Sanctions перелік складників російського БПЛА ЦБТС.611000, схожого на невеликий «Шахед», котрий виконує функції розвідки та хибної цілі під час атак, а також може нести бойову частину до 15 кг. Він містить системи, за допомогою яких можна організувати передавання відео, даних та ретранслювання радіозв’язку на значних відстанях.

На думку експерта зі зв’язку та дронів Сергія «Флеша» Бескрестнова, йдеться про випробування технології, яка дозволить керувати «Шахедами» у реальному часі. З великої відстані оператор зможе отримувати дані з камери (у тому числі роботу засобів ППО) та керувати дроном безпосередньо.

Літальний апарат має конструкцію дельта-крила, як і значно більші «Шахеди». Наразі уся електроніка на його борту — китайського походження. БПЛА отримав навігаційні модулі, контролер польоту з автопілотом, антени, датчик швидкості та ще деякі деталі виробництва китайської CUAV Technology, спеціалізованої на системах для дронів. У 2022 році компанія оголосила про обмеження постачання своїх виробів в Україну, нібито з метою недопущення військового використання. Але наступного року дуже схожі БПЛА нібито власного російського виробництва з’явилися у рф.

«Окрім продукції CUAV, в таких БПЛА використовуються двигун та електронний модуль запалювання бренду DLE (Mile Haoxiang Technology Co., Ltd.), сервоприводи KST, FPV-камера Razer виробництва Foxeer Technology, модуль передачі даних Mayatech RFD900X, відеопередавач ReadyToSky, регулятор живлення Hobbywing Technology та акумулятор HRB Power», — йдеться у повідомленні ГУР в Telegram.

Також міні-«Шахед» має модуль передавання даних китайського виробництва, скопійований з австралійського передавача RFDesign RFD900x. Він призначений для трансляції сигналу на відстані до 40 км. Зв’язок може бути налагоджений як з ретранслятором на землі, так і з іншим БПЛА — це дозволяє значно розширити зону покриття.

У зв’язку з публікацією «Флеш» попереджає про загрозу масштабування технології на інші типи російських безпілотників, зокрема масово використовувані «Шахеди». Потужний радіомодем «передбачає віддалене управління БПЛА каналом передавання даних або управління одразу багатьма дронами що обладнанні однотипними модемами (ройовий принцип)».

«Зараз на прикладі даного БПЛА з модемами та на прикладі «Гербер» з модемами можна зробити висновок, що наш ворог, ймовірно, готується до оснащення частини «Шахедів» радіоуправлінням. Тобто «Шахеди» зможуть спілкуватися між собою, працювати ретрансляторами сигналу один для одного і керуватися по радіо», — зазначає Сергій Бескрестнов.

За словами інженера, це дасть росіянам можливість атакувати рухомі цілі, спостерігати онлайн роботу ППО та атакувати цілі там, де заглушений GPS. Він акцентує, що російські окупанти не роблять ставку на мобільний зв’язок, через очевидну вразливість цього каналу.

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