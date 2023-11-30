Новини Military Tech 30.11.2023 о 08:00 comment views icon

Всередині «Шахеда» знайдено SIM-карту «Київстар», 3G-модем та павербанк

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Всередині «Шахеда» знайдено SIM-карту «Київстар», 3G-модем та павербанк

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В російському ударному БПЛА «Шахед» («Герань») знайдено SIM-карту «Київстар», пристрій, схожий на 3G-модем та павербанк. Ударний безпілотник міг під’єднуватися до мережі, щоб передавати власні координати, отримувати команди тощо. Електроніка розміщувалася у корпусі, надрукованому на 3D-принтері.

Всередині «Шахеда» знайдено SIM-карту «Київстар», 3G-модем та павербанкВсередині «Шахеда» знайдено SIM-карту «Київстар», 3G-модем та павербанкВсередині «Шахеда» знайдено SIM-карту «Київстар», 3G-модем та павербанкВсередині «Шахеда» знайдено SIM-карту «Київстар», 3G-модем та павербанкВсередині «Шахеда» знайдено SIM-карту «Київстар», 3G-модем та павербанкВсередині «Шахеда» знайдено SIM-карту «Київстар», 3G-модем та павербанк

На фотографіях коментатори впізнали 3G-модем Alcatel. Можливим призначенням схеми називають керування літальним пристроєм, зміну цілі у польоті. Спецслужби росії вже давно освоїли використання стільникової мережі для контролю переміщень абонентів, тож подібні методи для них не нові.

Також згадали про схему аналогічного використання мобільної мережі проти росіян, яку ентузіасти пропонували кілька місяців тому.

Позитивний момент у тому, що знання про мережеве підключення безпілотників може допомогти в їхньому виявленні, відстеженні та знешкодженні. Також можливо тимчасово блокувати мобільний зв’язок у зонах атаки БПЛА.

Джерело: Американський піхотинець

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