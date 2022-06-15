Кіберполіція та Мінцифра запустили інструмент для розпізнавання фейкових чатботів у Telegram

Російські окупанти ведуть активну війну проти України, зокрема і в інформаційному полі, а один з основних напрямків — створення фейкових ботів, які дозволяють загарбникам отримати цінну інформацію замість українських правоохоронців. Новий офіційний онлайн-інструмент Dovydka.info дозволить ефективно протидіяти ворогу та виявляти фейкові боти.

Сервіс розробив Департамент кіберполіції НПУ спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП, Держспецзв’язку та Мінцифрою.

“Завдяки чатботам у Telegram можна за кілька кліків знайти необхідну інформацію, адресу, допомогу чи повідомити ЗСУ про окупантів. Утім, водночас з офіційними чатботами стає дедалі більше фейкових. Їх навмисно створюють шахраї задля власної користі”. Мінцифра

Скористатися новим сервісом — просто. Достатньо всього двох “кліків”: відкрити сайт Dovydka.info та виконати пошук за назвою бота, якого потрібно перевірити. Ботчекер покаже, чи справжній чат-бот, а також те, скільки у нього двійників.

У Кіберполіції просять небайдужих громадян повідомляти про ворожих ботів через інший бот StopRussia | MRIYA, який був створений саме для збору інформації про фейкові ресурси. Про техніку окупанта, його поплічників, мітки, нерозірвані снаряди або випадки мародерства можна повідомити правоохоронців через офіційний бот Народний месник.