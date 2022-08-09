Кіберполіція за сприяння “ПриватБанку” затримала групу зловмисників, які “отоварювали” крадені дані банківських карток українців

Працівники служби безпеки ПриватБанку викрили шахрайську схему, в результаті чого співробітники відділу протидії кіберзлочинам Черкащини спільно зі слідчим управлінням поліції Черкаської області затримали групу зловмисників, які проводили розрахунки у POS-терміналах, використовуючи скомпрометовані дані банківських карток громадян.

Організував протиправну діяльність 30-річний житель м. Сміла, який через месенджери купував бази зі скомпрометованими даними банківських карток громадян. Залучивши до протиправної діяльності ще чотирьох громадян, зловмисник «прив’язував» банківські дані потерпілих до платіжних систем і, використовуючи технологію NFC, розрахувався ними у POS-терміналах.

У такий спосіб зловмисники купували техніку, яку перепродавали. Також для привласнення грошей громадян угруповання реєструвало ФОПи на підставних осіб, для отримання власних POS-терміналів і проведення розрахунків з їх використанням. У такий спосіб зловмисники ошукали громадян на понад 2 мільйони гривень.

В ході оперативних заходів кіберполіцейські встановили, що «продавці» скомпрометованих банківських даних отримували відомості завдяки фішингу. Фейкові посилання копіювали сервіси доставки від майданчиків оголошень. Наразі особи зловмисників, які поширювали фішингові посилання, встановлюють правоохоронці.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України. Фігурантам може загрожувати до восьми років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Черкаська обласна прокуратура. За скоєне правопорушникам загрожує до 8 років ув’язнення.

ПриватБанк вкотре нагадав, що передача особистих даних третім особам, тим більше через відкриті джерела та невідомі сайти, несе потенційну загрозу використання цих даних шахраями. Через фішингові сайти шахраї викрадають гроші, паролі, секретні карткові реквізити та персональні дані. Користуйтесь лише офіційними сайтами та каналами отримання інформації, перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та вводите свої персональні дані.