Kingdom Come: Deliverance II — 25 хвилин геймплею та нові деталі про гру

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Система збереження залишилася незмінною — випитий шнапс дає змогу зберегти гру.

Компанія Warhorse оприлюднила новий відеоролик, який демонструє 25 хвилин ігрового процесу Kingdom Come: Deliverance II. У відео розробники продемонстрували ключові елементи гри: детально опрацьоване ігрове оточення, різноманітних персонажів та інтерактивну систему діалогів. Крім того, глядачі мають можливість оцінити процес дослідження відкритого світу, стелс та динамічну бойову систему.

Події гри розгортаються 1403 року у Священній Римській імперії. Гравці знову візьмуть на себе роль Генрі зі Скалиці.

Відео демонструє один з квестів, де гравцю потрібно знайти двох осіб у селищі, яке лише прокидається. Розробники зберегли знайому з першої частини систему діалогів з різноманітними опціями, як-от «Переконання». Цікаво, що не всі завдання будуть приємними — в одному з епізодів герою доводиться шукати труп у купі гною.

Бойова система зазнала змін: тепер вона має чотири напрямки для ударів замість п’яти. У рукопашному бою це удари з лівого, правого боку та два знизу. Для бою зі зброєю передбачені удари зверху, знизу та з боків. Напрямок удару впливає на завдану шкоду, причому удари в голову значно небезпечніші. Щити ворогів можна руйнувати під час бою, що додає тактичної глибини сутичкам.

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Розробники приділили увагу реалізму: після «купання» у гної герою доведеться помитися, оскільки брудний вигляд відштовхуватиме інших персонажів. Світ гри динамічно реагує на дії гравця: вбивство NPC може призвести до зустрічі з його засмученою дружиною, а надто наполегливий торг може розлютити купця.

Гра пропонує різноманітні випадкові події, які урізноманітнюють подорожі середньовічним світом. Покращений інтерфейс меню персонажа став менш перевантаженим і приємнішим для користувача. Світ гри насичений місцями для дослідження, включно з руїнами, де можна знайти скарби та цікаві артефакти.

Для успішного прихованого проходження гравцям доведеться зважати на свій одяг, оскільки брязкітливі обладунки завадять непомітному пересуванню. Цікаво, що система збереження прогресу залишилася незмінною — гру можна зберегти, випивши шнапс.

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Щодо технічних характеристик, Даніель Вавра Даніель Вавра — чеський творець відеоігор, режисер, дизайнер і співзасновник Warhorse Studios. повідомив, що відеокарта NVIDIA RTX 4080 Super здатна забезпечити 60 кадрів на секунду при роздільній здатності 4K та дуже високих налаштуваннях графіки. Гра підтримуватиме технології NVIDIA DLSS та AMD FSR від моменту випуску та працюватиме на рушії CRYENGINE.

Deep Silver планує випустити Kingdom Come: Deliverance 2 на ПК у лютому 2025 року. Гра буде доступна в магазинах Epic Games Store та Steam. Точні системні вимоги поки не оприлюднені.

Джерело: Dsogaming, Nachasi

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