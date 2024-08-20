Новий трейлер Kingdom Come: Deliverance 2 — дослідження світу та криваві битви

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Розробники з Warhorse Studios представили на Gamescom ONL новий геймплейний трейлер продовження популярної рольової гри Kingdom Come: Deliverance, де показали відкритий світ та реалістичні бої на мечах.

Розробники зберегли реалістичну бойову систему з першої частини. Гравці зможуть відбивати удари, блокувати атаки та завдавати точних ударів мечем. Також у грі з’явилися арбалети для дальнього бою. Втім, творці попереджають: вороги не пасуватимуть перед гравцем і легко не здадуться.

Трейлер продемонстрував дивовижні краєвиди, якими подорожуватиме головний герой, Генрі, верхи. Гравці зможуть досліджувати відкритий світ, насолоджуючись мальовничими пейзажами середньовічної Богемії.

Warhorse Studios анонсували вихід Kingdom Come: Deliverance 2 на 11 лютого 2025 року. Гра буде доступна на Xbox Series X/S, PlayStation 5 та ПК (Steam).

Ціна базового видання у Steam — 1599₴, Gold Edition — 2132₴.

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Шанувальники серії зможуть побачити більше геймплею вже 21 серпня. Розробники обіцяють показати 25-хвилинний трейлер «майже без склейок». Того ж дня студія представить колекційне видання гри та оприлюднить перші враження преси й контент-мейкерів.

Джерело: Gamingbolt

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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