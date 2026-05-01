Kingston DC3000ME 30 ТБ Gen 5 SSD: рекордна ємність для дата-центрів і ШІ / GamesRadar

Kingston представила нову модифікацію корпоративного SSD DC3000ME PCIe 5.0 NVMe U.2 із рекордною ємністю 30,72 ТБ і послідовною швидкістю зчитування до 14 ГБ/с. Це нове доповнення до вже існуючої лінійки DC3000ME — до цього максимальна ємність серії складала 15,36 ТБ, яка з’явилася у 2025 році.





Накопичувач побудований на 3D eTLC NAND і розрахований виключно на серверне застосування: штучний інтелект, високопродуктивні обчислення, бази даних, хмарна інфраструктура і периферійні обчислення. Для порівняння: швидкість у 14 ГБ/с — це вже не звичні для геймерських SSD мегабайти за секунду, а гігабайти.

Головна причина появи таких накопичувачів — економія місця і спрощення інфраструктури в дата-центрах. Один диск на 30,72 ТБ займає набагато менше місця в серверній стійці, ніж десятки менших накопичувачів, а також спрощує кабельну розводку і охолодження. Для дата-центрів, що живлять ШІ-сервіси, це суттєва перевага.

Ціни і дата виходу 30,72 ТБ версії поки не оголошені. Для орієнтиру: 7,68 ТБ версія DC3000ME вже коштує $3 429,99 в роздрібних магазинах. Явно не для домашнього ПК.





Поганий збіг у часі для геймерів: 23 квітня 2026 року Kingston і Samsung повідомили дистриб’юторів про чергове підвищення цін на SSD — щонайменше на 10%. Це вже не перша хвиля: дефіцит NAND-пам’яті тисне на ринок кілька кварталів поспіль, а попит з боку дата-центрів тільки зростає. Терабайтний SSD у деяких магазинах вже перетнув позначку $330.

Підсумок простий: новий Kingston DC3000ME — не конкурент ігровим накопичувачам і не сигнал про здешевлення пам’яті. Корпоративний сегмент і споживчий живуть у різних реальностях, і поки ШІ-компанії скуповують ємності серверного рівня, звичайний SSD на 2 ТБ дешевшати не поспішає.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: GamesRadar