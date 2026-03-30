Чіпи йдуть до ЦОД: Sony припиняє продаж карт пам'яті SD та CF

Sony зупинила значну частину свого бізнесу зі зберігання даних — однією з причин є ШІ. Компанія офіційно оголосила про тимчасове призупинення замовлень на більшість своїх карт пам’яті CFexpress та SD, посилаючись на глобальну нестачу напівпровідникової пам’яті.





Призупинення стосується як роздрібних продавців, так і прямих покупців, і наразі немає чіткого розуміння, коли відновляться продажі. Це не просто незначний збій у ланцюжку постачання — це значно серйозніша проблема, що назріває у всій технологічній галузі: причина дефіциту — структурна, а не тимчасова.

Попит на пам’ять типу DRAM і NAND з боку гіперскейлерів — Microsoft, Google, Meta та Amazon — змусив трьох найбільших виробників (Samsung, SK Hynix і Micron) перепрофілювати обмежені виробничі площі під більш маржинальні корпоративні компоненти. Кожна пластина, витрачена на стек DRAM і NAND для GPU NVIDIA, — це пластина, якої не отримає LPDDR5X-модуль смартфону чи SSD споживчого ноутбука.

“Це найзначніший розрив між попитом і пропозицією — як за масштабом, так і за часовим горизонтом — за мої 25 років у галузі”, — заявив Bloomberg невідомий представник напівпровідникової компанії.

Тож виробники змушені віддавати пріоритет високомаржинальним корпоративним продуктам, як-от SSD, на шкоду споживчим, як-от карти пам’яті. За прогнозом IDC, зростання постачання DRAM і NAND у 2026 році становитиме лише 16% і 17% відповідно — нижче від будь-яких історичних норм.





У результаті Sony призупинила замовлення на більшість карт CFexpress Type A, Type B та SD, включно з картами преміум-серії “TOUGH” і стандартними споживчими моделями. Втім, не все зникло: за даними PetaPixel, деякі SD-карти нижчого класу та окремі моделі CFexpress Type B ще доступні — принаймні доки не закінчаться наявні запаси. Тож хоча бізнес не мертвий повністю, він наразі перебуває на апараті штучного дихання.

Масштаб проблеми чималий: у четвертому кварталі 2025 року ціни на продукти пам’яті зросли на 50% лише за один квартал, а до кінця першого кварталу 2026-го очікується ще одне підвищення на 40-50%. При цьому SK Hynix ще восени 2025-го повідомила, що весь її виробничий обсяг на 2026 рік — HBM, DRAM і NAND — уже розпродано наперед. Запаси у дистриб’юторів на той момент скоротилися з 8-12 тижнів до лише 2-4 тижнів.

“Подібне до цього ніколи не бачили — витрати зростають із такою швидкістю, яку ми ще не спостерігали”, — каже Джефф Кларк, COO Dell Technologies.

Наслідки відчує кожен покупець електроніки. За даними Gartner та IDC, світовий ринок ПК скоротиться на 10-11%, а смартфонів — на 8-9% у 2026 році. HP вже повідомила, що витрати на пам’ять тепер становлять 35% від собівартості ПК, тоді як раніше цей показник був на рівні 15–18%. У 2026 року кожен п’ятий біт NAND-пам’яті у світі споживається саме ШІ-застосунками.

Незважаючи на те, що це виглядає як масштабне згортання, це не обов’язково кінець. У повідомленні Sony чітко зазначено, що компанія має намір повернути ці продукти в якийсь момент, але терміни відновлення виробництва чи продажів не вказані. Наразі це більше схоже на ситуацію “ми повернемося… колись”. Але найближчим часом точно не чекайте на оновлення своєї карти пам’яті.

Джерело: Digital Trends