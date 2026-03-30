30.03.2026

Чіпи йдуть до ЦОД: Sony припиняє продаж карт пам'яті SD та CF

Андрій Шадрін

Чіпи йдуть до ЦОД: Sony припиняє продаж карт пам'яті SD та CF
Sony зупинила значну частину свого бізнесу зі зберігання даних — однією з причин є ШІ. Компанія офіційно оголосила про тимчасове призупинення замовлень на більшість своїх карт пам’яті CFexpress та SD, посилаючись на глобальну нестачу напівпровідникової пам’яті.


Призупинення стосується як роздрібних продавців, так і прямих покупців, і наразі немає чіткого розуміння, коли відновляться продажі. Це не просто незначний збій у ланцюжку постачання — це значно серйозніша проблема, що назріває у всій технологічній галузі: причина дефіциту — структурна, а не тимчасова.

Попит на пам’ять типу DRAM і NAND з боку гіперскейлерів — Microsoft, Google, Meta та Amazon — змусив трьох найбільших виробників (Samsung, SK Hynix і Micron) перепрофілювати обмежені виробничі площі під більш маржинальні корпоративні компоненти. Кожна пластина, витрачена на стек DRAM і NAND для GPU NVIDIA, — це пластина, якої не отримає LPDDR5X-модуль смартфону чи SSD споживчого ноутбука.

“Це найзначніший розрив між попитом і пропозицією — як за масштабом, так і за часовим горизонтом — за мої 25 років у галузі”, — заявив Bloomberg невідомий представник напівпровідникової компанії.

Тож виробники змушені віддавати пріоритет високомаржинальним корпоративним продуктам, як-от SSD, на шкоду споживчим, як-от карти пам’яті. За прогнозом IDC, зростання постачання DRAM і NAND у 2026 році становитиме лише 16% і 17% відповідно — нижче від будь-яких історичних норм.


У результаті Sony призупинила замовлення на більшість карт CFexpress Type A, Type B та SD, включно з картами преміум-серії “TOUGH” і стандартними споживчими моделями. Втім, не все зникло: за даними PetaPixel, деякі SD-карти нижчого класу та окремі моделі CFexpress Type B ще доступні — принаймні доки не закінчаться наявні запаси. Тож хоча бізнес не мертвий повністю, він наразі перебуває на апараті штучного дихання.

Масштаб проблеми чималий: у четвертому кварталі 2025 року ціни на продукти пам’яті зросли на 50% лише за один квартал, а до кінця першого кварталу 2026-го очікується ще одне підвищення на 40-50%. При цьому SK Hynix ще восени 2025-го повідомила, що весь її виробничий обсяг на 2026 рік — HBM, DRAM і NAND — уже розпродано наперед. Запаси у дистриб’юторів на той момент скоротилися з 8-12 тижнів до лише 2-4 тижнів.

“Подібне до цього ніколи не бачили — витрати зростають із такою швидкістю, яку ми ще не спостерігали”, — каже Джефф Кларк, COO Dell Technologies.

Наслідки відчує кожен покупець електроніки. За даними Gartner та IDC, світовий ринок ПК скоротиться на 10-11%, а смартфонів — на 8-9% у 2026 році. HP вже повідомила, що витрати на пам’ять тепер становлять 35% від собівартості ПК, тоді як раніше цей показник був на рівні 15–18%. У 2026 року кожен п’ятий біт NAND-пам’яті у світі споживається саме ШІ-застосунками.

Незважаючи на те, що це виглядає як масштабне згортання, це не обов’язково кінець. У повідомленні Sony чітко зазначено, що компанія має намір повернути ці продукти в якийсь момент, але терміни відновлення виробництва чи продажів не вказані. Наразі це більше схоже на ситуацію “ми повернемося… колись”. Але найближчим часом точно не чекайте на оновлення своєї карти пам’яті.

Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
AORUS ELITE 16: як виглядає ноутбук для нового горору Resident Evil Requiem від Capcom

Смартфонів за $100 не буде: криза пам’яті спричинить найбільше падіння поставок за більш ніж 10 років

Джерело: Digital Trends

Популярні новини

Дорожче за ігровий ПК: Sandisk підвищила ціни на SSD в 2,8 рази
SpaceX запитала дозвіл на запуск 1 млн супутників для космічних ШІ-датацентрів
Microsoft та NVIDIA об'єднались для розробки атомних станцій для дата-центрів ШІ — за допомогою ШІ
Футуристичне саудівське "місто-лінію" на 9 млн людей перетворять у ШІ-датацентр
Sony скасовує майбутні релізи однокористувацьких ігор для ПК, — Bloomberg
Молодята заради жарту запросили Sony на весілля: у відповідь отримали "пак" безплатних ігор PS5
Геймер-щасливчик знайшов "скарб" у материнській платі з eBay: $50 "окупились" чотирма SSD на $1500
Стартап із Сан-Франциско хоче розмістити ЦОД у морських вітрових турбінах
Дата-центри США "випиватимуть" щодня стільки ж води, скільки споживає весь Нью-Йорк, вже до 2030 року
Позов проти Sony PlayStation: геймери претендують на £2 млрд компенсації
Sony офіційно підвищує ціни на PlayStation 5
CEO Cloudflare попереджає: до 2027 року ШІ-боти перевищать кількість людей в мережі
Власники ШІ-датацентрів створюють в США "тіньову мережу" приватних електростанцій на газі
Британець полетів до США, щоб купити жорсткі диски: зекономив $2000, попри витрати на квитки та готель
Cortical Labs будують перший дата-центр із людських клітин мозку
Тепер офіційно: вийшов перший трейлер "Людина-павук 4"
Баг чи фіча? Помилка процесора NVIDIA Vera заважає роботі GPU інших виробників
В PS Store почався розпродаж "Вибір критиків": 1700+ ігор зі знижками до 85%
Жителі Чилі зображали "ChatGPT з людей" протягом 12 годин на акції проти ЦОД
Ютубер зібрав VR-гарнітуру з CRT-дисплеїв: вона знищує "ефект сітки"
Sony і Honda закрили електромобіль Afeela ще до старту
