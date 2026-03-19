Перший внутрішній SSD-накопичувач на 16ТБ з'явився у вільному продажу: ціна — понад $15 тис.

PCWorld повідомляє про Exascend Enterprise-Grade PE4 Gen 4 SSD, перший 16TБ M.2 накопичувач тепер доступний для пересічних споживачів за $15 935. Це у 10 разів дорожче за 8TБ накопичувач Samsung, хоча він набагато повільніший.





Потрібно багато пам’яті? Тоді доведеться за неї заплатити — і це буде значно більше, ніж рік тому, оскільки центри обробки даних для ШІ поглинають все більшу частку виробництва пам’яті та сховищ у галузі. Але навіть найбагатші, мабуть, замисляться, чи слід витрачати майже $16 тис. на M.2 накопичувач, навіть якщо його обсяг становить 16ТБ. Так, Exascend Enterprise-Grade PE4 Gen 4 SSD тепер доступний саме з таким обсягом, і це перший такий одиночний M.2 накопичувач, що продється у стандартному роздрібному магазині.

На відміну від зовнішніх SSD, таких, наприклад, як iStorage diskAshur PRO2 на 16 TБ і які вже є досить довго є у продажу, Exascend PE4 — це внутрішній M.2 накопичувач, тобто той, який встановлюється безпосередньо у слот комп’ютера і працює через PCIe 4.0/NVMe. Більшість доступних накопичувачів для звичайних користувачів мають максимум 8TБ, що вже надмірно для більшості. Але ціна цього накопичувача шокує більше, ніж його обсяг. Це приблизно $1000 за терабайт і більш ніж удвічі дорожче за 8TБ варіант того ж накопичувача.

Для порівняння, топовий PCIe 5.0 накопичувач Samsung на 8TB коштує $1 595, що теж дорого, але приблизно у 10 разів дешевше за цей “Enterprise-Grade” приклад. І він більш ніж у три рази швидший — накопичувач Exascend підтримує PCIe 4.0, що швидко, але не найшвидше. Опис на Amazon називає його “блискавичним”, що залишає простір для інтерпретації. Згідно з описом, накопичувач “побудований для надійної роботи від 0°C до 70°C з вражаючим MTBF 2 000 000 годин” (середній час між відмовами, показник тривалої експлуатації).





На вебсайті компанії сказано, що серія PE4 гарантується протягом 5 років або до кінця “оголошеного DWPD або TBW рейтингу”. (Ці терміни означають Drive Writes Per Day та Total Bytes Written відповідно). Технічний листок зазначає 0,6 записів на день протягом п’яти років, або 16 640 терабайт. Цей список, помічений VideoCardz, цікавий тим, що накопичувач продається безпосередньо споживачам, якщо вони можуть дозволити собі витратити приблизно чверть середньої зарплати США на один M.2 накопичувач одночасно.

Exascend вперше показав 16 TБ M.2 SSD ще на виставці Embedded World 2025 у Нюрнберзі (Німеччина) у березні 2025 року, де модель PE4 Series 16TB M.2 2280 отримала нагороду Best in Show за найвищу ємність твердотільного накопичувача у форм‑факторі M.2. Цей накопичувач базується на 3D TLC NAND і підтримує стандарт PCIe Gen4 та NVMe 1.4 — технології, які забезпечують оптимізовану пропускну здатність і низькі затримки для застосувань у ШІ, на периферії та в корпоративних системах.

Слід зазнчити, що серед корпоративних і дата‑центрних рішень вже існують SSD набагато більшої ємності, ніж 16 TБ: наприклад, SanDisk представила SSD обсягом 256TБ у формфакторі U.2, орієнтований на серверні системи, а компанії типу Solidigm планують випустити SSD з обсягом понад 245TБ до кінця 2026 року для хмарних і ШІ‑навантажень. У галузі зберігання даних також спостерігаються проєкти наступного покоління: Samsung анонсував плани випустити SSD обсягом 512ТБ для корпоративних і HPC‑сегментів до 2027 року, що значно перевищує поточні максимум‑обсяги навіть корпоративних M.2 чи U.2 накопичувачів.

Джерело: PC World