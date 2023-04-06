Kobo Elipsa 2E – рідер з 10,3-дюймовим дисплеєм, підсвічуванням, що налаштовується, підтримкою стилуса і ціною $400

Компанія Kobo підготувала до випуску новий рідер Kobo Elipsa 2E, покликаний скласти конкуренцію пристроям Kindle Scribe та reMarkable 2. Новинка пропонує низку покращень порівняно зі своїм попередником, випущеним у 2021 році.

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Рідер Kobo Elipsa 2E оснащений 10,3-дюймовим сенсорним e-ink дисплеєм, як і попередник, але при цьому панель отримала вищу роздільну здатність зображення із щільністю пікселів 300ppi. Пристрій отримав функцію ComfortLight Pro, яка коригує колірну температуру та яскравість підсвічування для зниження навантаження на очі. Виробник стверджує, що новинка працює довше від одного заряду батареї, особливо при використанні стилуса, але опис говорить лише про «тижні автономної роботи».

За даними Kobo, модель Elipsa 2E містить більш продуктивний 2-ядерний процесор із частотою 2 ГГц, що забезпечує швидше масштабування та перегортання сторінок. Поліпшений стилус для нотаток Kobo Stylus 2 перезаряджається, важить на 25% менше, має гумку та окрему кнопку виділення. Опціональний чохол SleepCover містить магнітне кріплення для зберігання стилуса. Нарешті, пристрій має покращений дизайн, виготовляється із застосуванням переробленого пластику та металів.

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Рідер Kobo Elipsa 2E надійде у продаж 19 квітня за ціною $400.

Додатково компанія анонсувала запуск сервісу Kobo Plus. Він пропонує різні варіанти передплати та надає необмежений доступ до більш ніж 1,3 млн електронних книг та 100 тис. аудіокниг. Ціна складає $8 на місяць окремо для електронних та аудіокниг або $10 на місяць для обох типів контенту.

Джерело: Engadget