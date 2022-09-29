Amazon Kindle Scribe — рідер з E Ink дисплеєм та підтримкою стілусу за ціною $340

Компанія Amazon підготувала до випуску новий планшет-рідер Kindle Scribe. Пристрій призначений як для читання контенту, так і для створення рукописних нотаток.

Планшет Amazon Kindle Scribe оснащений 10,2-дюймовим дисплеєм Paperwhite на базі технології E Ink із щільністю розміщення пікселів 300 ppi. Дисплей доповнений підсвічуванням, яке дозволяє регулювати колірну температуру. У комплект постачання включається стілус з технологією Wacom EMR. Він оснащений магнітним кріпленням і не потребує підзарядки. Стілус дозволяє робити позначки під час читання чи записувати свої думки. Ці рукописні нотатки зберігаються в колекції Kindle користувача разом з іншими матеріалами. Додатково пропонується покращений стілус Premium Pen з кнопкою, що настроюється, і датчиком гумки у верхній частині для швидкого видалення записів.

Amazon Kindle Scribe підтримує розмітку PDF і може зображати збережені вебсторінки та інші формати файлів. Amazon уклала партнерську угоду з Microsoft, щоб додати в Word кнопку, що дозволяє експортувати документ прямо на Kindle. Незабаром також має запрацювати функція пересилання нотаток з Kindle на інші пристрої.

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Новинка має асиметричний дизайн, щоб можна було утримувати планшет однією рукою та робити нотатки іншою рукою. Товщина планшета становить 5,8 мм, а вага – 430 г. Автономність залежить від характеру використання пристрою. За словами Amazon, Kindle Scribe може працювати до 12 тижнів без підзарядки при півгодинному читанні щодня. Автономність знижується до 3 тижнів, якщо щодня робити записи протягом 30 хвилин. Ті, хто багато пишуть, мають розраховувати на автономність близько тижня.

Новий планшет Amazon Kindle Scribe очікується у продажу ближче до сезону передноворічних продажів. Його ціна складає $339,99. За комплект зі стілусом Premium Pen доведеться заплатити на $30 більше.

Джерело: The Verge