Колекція одягу Pixel від Loewe імітує графіку Minecraft та ретро-ігор — кому піксельний «лук» (штани+футболка) за $4350

Іспанська компанія Loewe випустила колекцію одягу, в якому ви можете відчути себе персонажем Minecraft чи ретро-ігри. Саме так вас бачитимуть інші завдяки великому пікселю. Малюнок худі, футболок та штанів імітує контури та текстури тканин, якби вони були виконані у низькій роздільній здатності.
Піксельність старих ігор є їхньою культовою особливістю та подобається багатьом людям. Про це говорить популярність Minecraft і той факт, що інді-розробники досі створюють величезну кількість ігор у стилі ретро. Подібний одяг також має шанс на популярність.
Loewe анонсувала колекцію Pixel на Тижні моди у Парижі у жовтні 2022 року. Тепер компанія представила на власному сайті каталог «доступних» для купівлі товарів. Це слово взято в лапки з тієї причини, що худі з колекції коштує $2500, сумочка – $3400, штани – $2500 доларів, футболка – $1850, а джинсова спідниця – «лише» $790.
Що добре у цій лінії одягу – вона менш нав’язливо фокусується на корпоративній рекламі, як це багато хто робить. Хоча оформлення натякає на Microsoft, а малюнок футболки містить логотип, носій предметів з колекції Pixel не схожий на живий рекламний щит.
Не те щоб одяг Loewe виглядав практичним або скромним, але все ж він не здається химерним чи несмаком. Подібне оформлення ефектне та викликає почуття ностальгії (хоча сподобається, швидше за все, молоді).
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Джерело: Ars Technica