Колодязь темної матерії віком понад 12 млрд років: астрономи знайшли унікальну галактику біля Андромеди

Вадим Карпусь

Астрономи знайшли унікальну карликову галактику поруч з Андромедою / Depositphotos

Астрономи повідомили про нове відкриття поблизу Андромеди — найближчої до нас великої галактики. Йдеться про карликову галактику, яка має унікальний склад, і подальші дослідження можуть допомогти вченим краще зрозуміти, як формувався Всесвіт на ранніх етапах.


Галактика Андромеди — найближча галактика до Чумацького Шляху. Вони видима з Землі неозброєним оком або через телескопи. Як з’ясувалося, вона не самотня, адже європейські астрономи виявили нову галактику-супутник, розташовану неподалік.

Новий об’єкт отримав назву Andromeda XXXVI. Це ультратемна карликова галактика — дуже маленька, слабо розвинена і з великою часткою темної матерії.

Відкриття підтвердила команда під керівництвом Джоанни Д. Саковської з Інституту астрофізики Андалусії. Виявити галактику вдалося завдяки проєкту Pan-Andromeda Archaeological Survey.


Параметри Andromeda XXXVI

За даними астрономів, карликова галактика Andromeda XXXVI розташована приблизно за 2,53 млн світлових років від Чумацького Шляху, тоді як Андромеда — за 2,5 млн світлових років. Відстань між новою галактикою й Андромедою — близько 388 тис. світлових років. Дослідження показують, що вона має зоряну величину -6,0 та радіус 208 світлових років. Її вік оцінюється приблизно у 12,5 млрд років.

Ці цифри показують, що галактика дуже стара і сформувалася майже на початку існування Всесвіту. Це відкриття важливе, оскільки дозволяє астрономам вивчати ранні стадії його розвитку.

Але це ще не все, адже карликові галактики-супутники також загадкові та їх дуже важко виявити. Що стосується Андромеди, то, схоже, навколо неї обертається понад сто галактик-супутників. В результаті можна було б провести подальші спостереження та дослідження, які допоможуть знайти інші подібні об’єкти та краще зрозуміти структуру найближчого до нас галактичного оточення.

Andromeda XXXVI — маленька, але важлива знахідка. Такі об’єкти працюють дня науковців як “архіви” раннього Всесвіту. І кожне подібне відкриття додає ще один шматок до великої картини знання про походження старих галактик та Всесвіту.

“Джеймс Вебб” дивиться в минуле: знайдено галактику майже без важких елементів

Джерело: notebookcheck

