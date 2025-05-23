Телескоп Джеймса Вебба знайшов найстарішу відому галактику — виникла через 280 млн років після Великого вибуху

NASA

Астрономи за допомогою телескопа «Джеймс Вебб» виявили найвіддаленішу з відомих галактик, що утворилась через 280 млн років після Великого вибуху.

Галактика отримала назву MoM-z14 і була виявлена за результатами спектроскопічного огляду Mirage, який покликаний шукати галактики з високим червоним зміщенням. Відкриття зробили астрофізики з Інституту астрофізики та космічних досліджень ім. Кавлі Массачусетського технологічного інституту.

При цьому зазначається, що навкологалактичне середовище виявилось іонізованим, що не передбачалось за результатами моделювання. «Джеймс Вебб» дозволяє астрономам знаходити галактики із червоним зміщенням від 10 до 16 та 20, що раніше було практично неможливо.

Телескоп «Hubble» здатний виявляти об’єкти у ближньому інфрачервоному світлі, однак розмір його дзеркала складає усього 2.4 метри. Йому вдалось виявити усього одну галактику, яка утворилась через 500 млн років після Великого вибуху.

Спектроскопічне червоне зміщення MoM-z14 складає 14,44, що означає, що вона існувала вже через 280 млн років після Великого вибуху. Дослідники визнають, що очікували побачити зовсім небагато галактик з таким великим червоним зміщенням.

Спостереження продемонстрували, що більша частина світла від MoM-z14, що надходить, належить зіркам, а не галактичному ядру. MoM-z14, ймовірно, містить кілька яскравих надмасивних зірок. Астрономи виявили високе співвідношення азоту до вуглецю. Хімічний склад MoM-z14 подібний до кульових скупчень у Чумацькому Шляху. Оскільки «Джеймс Вебб» виявив цілу низку давніх яскравих галактик, став очевидним клас об’єктів, які є потужними випромінювачами азоту, включаючи маленькі червоні крапки, що світяться. MoM-z14 може виявитися одним із найбільш збагачених азотом об’єктів з відомих астрономам.

Верхня межа зоряної маси галактики становить близько 108 мас Сонця, що робить її схожою на карликову галактику. При цьому простір навколо галактики, мабуть, частково іонізований потоком ультрафіолетового випромінювання, що виходить з неї. Це може означати більш ранній початок епохи Реіонізації, що незвичайно, оскільки результати моделювання передбачали у цей період повністю нейтральне середовище.

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Результати дослідження опубліковані на сайті препринтів ArXiv

Джерело: Universe Today; ScienceAlert